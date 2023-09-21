鄭俊弘開到口心急恨追女 何雁詩拒亂試秘方 生B順其自然 (16:10)

鄭俊弘昨晚（20日）與太太何雁詩悉心打扮，以夫妻檔姿態出席品牌晚宴。穿上性感貼身晚裝的何雁詩，獲丈夫讚賞體態優美，因近期經常健身做運動，身材比未生BB前更佳。

何雁詩提到上個月撇下囝囝，與丈夫2人世界飛馬爾代夫旅行3星期，每日游水、潛水或滑浪，狂做運動令身形更弗。問此行有否乘機造人？她搶答：「以我所知，2個人去旅行，都是兩個人返。不過，囝囝出世1個月後，老公已心急說想再追小朋友，他常借大家把口催我生，可是近期忙於籌備新歌和做主持，現時想掙多些錢先。」

鄭俊弘直認心急恨追女，因為不想小朋友年齡相隔太遠，正如他與胞姊相差僅2年，姊弟感情向來要好。他們聽過坊間流傳生女食療秘方或服中藥幫助，但何雁詩不清楚成效，故不敢亂試，擔心愈緊張壓力愈大，選擇順其自然。

鄭俊弘有份拍攝的《逆天奇案2》接近煞科，劇中他與對手郭柏妍有感情線，更有親熱場面，但仍未拍攝。鄭俊弘暗示太太有可能呷醋：「場戲仍未拍，可能留待最後才拍，屆時真的是全日親熱！不過，我相信電視尺度有限，不會太過分。拍攝親熱戲時問題應不大，到劇集播出街，太太看完我應該就知味道。」何雁詩笑笑口解釋明白丈夫拍戲只是為工作，屆時不打算監場探班，以免騷擾他們拍攝。

（即時娛樂）