周永恆向警員吐口水 襲警罪成 判囚2星期 (17:04)

周永恆今午偕太太陳薇步入法院前，向傳媒笑笑口揮手，而周被判即時入獄兩星期後，陳薇離開法院時向傳媒鞠躬。（鍾偉茵攝）

39歲周永恆涉襲警和拒捕兩罪，今日（21日）於屯門裁判法院等候判刑。

周永恆首項控罪「抗拒執行職責的警務人員」，罰款3000元但他認罪扣減刑罰，故罰款2000元：至於第2項控罪「襲擊執行職責的警務人員」，裁判官認為感化令和社會服務令並不適用，即使律師公開幾封求情信內容時，指出周永恆患有驚恐症和焦慮症，精神和身體受到折磨，但裁判官認為病情不足以成為判刑考慮因素。

就之前其他人的襲警罪案例，裁判官判周永恆即時監禁3星期，由於周永恆認罪，而且曾被扣押1星期，因此刑罰獲1/3扣減，判入獄兩星期。

周永恆在法庭聽取判決期間，一直閉目、低頭、雙手緊握，眉頭深鎖，當聽到判決結果，警方隨即押解周永恆離開法庭，他回頭望向太太陳薇微笑、點頭及做心心手勢。

陳薇之後與律師及牧師進入會議室傾談數分鐘，陳薇表示不打算對判刑上訴：「我們之前已有心理準備，對於刑罰輕重問題，我不會置評，大家都知現今香港政治環境，不方便講太多，我都有勸他（丈夫）少講為妙，所以其他事不會再回應。」

記者問到今年中秋節不能一家團圓 ，陳薇表示不想回應，她解釋自己不是公眾人物，不方便說話，而且自己患有社恐。她獨自離開法院，面對傳媒數次鞠躬，並說「辛苦大家！」

（即時娛樂）

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