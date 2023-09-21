我要瞓鬥｜藝人貼「殘樣」大檢閱 XiX齊撐 糖妹熊貓眼勁Cute (17:25)

陸浩明（左圖）的喪屍樣甚嚇人；糖妹的熊貓眼甚Cute；XiX拋開偶像包袱，向Fans展示「唔夠瞓」樣。（大會提供）

J2全新節目《我要瞓鬥》將於9月25日起，逢周一至周五晚10點半播映，合共15集的《我要瞓鬥》由曾比特（Mike）、陸浩明、陳葦璇及黃山怡（糖妹）擔任主持。節目除了是一個遊戲真人騷，同時為觀眾帶來健康資訊。透過不同關卡設計及參賽者表現，觀眾可以了解睡眠重要性，提高大眾對睡眠與健康的關注。

《我》以「鬥唔瞓」玩遊戲過關為主題，屆時14組共28位「瞓鬥師」挑戰睡魔，進行60小時馬拉松式競技真人騷。他們為免被淘汰出局，將會施展渾身解數，贏取10萬元獎金獎品。充足睡眠其實很重要，《我要瞓鬥》日前在Ig推出「我要瞓鬥IG濾鏡」特效，等大家自拍後，見到「殘樣」作警剔。

最引起fans關注的，是日前推出首支派台單曲《SiS》的女子組合XiX，4位成員梁善知（Crystal）、莊殷玥（Vici）、楊秉頤（Caitlin）和鄧曉殷（Kiele），拋開偶像包袱，向Fans展示「唔夠瞓」樣。

她們在XiX的Ig限時動態上載玩「Ig濾鏡」的樣，依然可愛。Vici恰眼瞓食蘋果，最後趴枱瞓覺、Caitlin分享溫數學及睇《西遊記》溫中文；Crystal貼出敷面膜照，急救不夠瞓樣子，Kiele打呵欠聽歌。

《我要瞓鬥》4位主持亦示範「IG濾鏡」，陸浩明「喪屍樣」最嚇人、糖妹「熊貓眼」夠可愛、陳葦璇以貓奴身分帶同貓貓上陣，最抵死的是Mike派出愛犬「代打」。周奕瑋率先拍短片響應，之後洪永城、導演火火、「泰國通」胡慧冲、星級廚師楊尚友、暉哥林映暉同Patrick Sir，先後將「唔夠瞓」相跟網民分享。一班J2ers黃嘉雯、陳若思同胡敏芝等都紛紛上載「殘樣」力撐。

（即時娛樂）