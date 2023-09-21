衛詩雅曾遇渣男 讚《Food Buddies》對手唐浩然係好男友 (22:25)

衛詩雅在ViuTV劇集《Food Buddies》中飾演幸福人妻Kelly，有天從衛生署得知丈夫是Dating App感染群組的其中一員後，立即成為全港皆知的失婚中女。她後來下載Dating App尋找慰藉，結識了魅力不凡但熱衷NTR（給別人戴綠帽）的BJ（柯煒林飾）及有社交恐懼的A0小鮮肉Man（唐浩然飾），開始一段2男1女的愛情遊戲 。

衛詩雅透露曾在現實生活中遇過渣男︰「初入行時，曾有段日子很忙，那時男友對我跟平日沒分別，但女人的第六感卻覺得他出軌了。我當時很決絕，立即斬纜，不想浪費時間。」雖然如此，她未對愛情失信心，目前與男友正處於互相了解的關係。劇中飾演「A0小鮮肉」的29歲唐浩然，原來已有位拍拖10年、感情穩定、已視為結婚對象的女朋友。衛詩雅讚唐浩然是位好男友，拍接吻戲前必向女友備案。她說︰「我就不會這樣，工作由自己決定，不需要任何人批准。」

唐浩然不想女友不開心，會在拍攝接吻場面前備案。他回憶與衛詩雅的吻戲只是蜻蜓點水，一Take完成，但跟柯煒林的咀戲就拍了20次，導演才收貨。唐浩然直言拍同性接吻戲有點緊張︰「最初不知如何是好，我跟柯煒林共識，大家想像是兩嚿肉貼住兩嚿肉，感覺會舒服一點。劇情需要沒辦法，以後可免則免。女友知道我跟柯煒林拍接吻戲後說『幾好呀，好過同女仔』。」

衛詩雅透露唐浩然在劇中有場下半身全裸戲，對白亦少；她卻有大量對白，有些更如急口令似的。衛詩雅表示︰「導演拍得很快，第一天開工就拍17場戲，大部分一Take過，因此拍攝前要做足準備工夫，要記得自己及對手的對白，拍攝時才能接上，很考牌﹗」她回憶跟柯煒林拍攝其中一場牀上激吻戲時，因太投入聽不到導演叫停，直至導演走到牀邊說「Cut咗喇」才知道。唐浩然認為角色沒對白更難演︰「我的角色有嚴重社交障礙，對白最多只講3個字，只有一場向衛詩雅示愛戲的對白是長一點。」

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（即時娛樂）