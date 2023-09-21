黎姿52歲生日跟家人度過 盼女兒18歲先拍拖：愈遲愈好 (19:00)

10月1日是黎姿的52歲生日，問她將如何慶祝？黎姿表示過往會開派對，但到了她這個歲數，現在最重要是家人，今年生日會與家人靜靜度過。（劉永銳攝）

馬黎珈而（黎姿）首度以粉紅大使身分，今天（21日）出席「癌症基金會粉紅革命」2023啟動禮，見黎姿有幾聲咳嗽和聲沙，她表示可能被二女傳染甲型流感，不過另外兩個女兒都無事。

黎姿雖抱恙但仍堅持出席活動，因覺得很有意義，她說：「乳癌是香港女性頭號殺手，我身為女性要支持女性，向女性宣揚要多愛惜自己。我又要返工，又要照顧小孩，每天行程都排滿，但幾忙都要留意自己身體和有自己me time，我每日都自我檢查，1個月check up 一次，照顧好自己，知自己身體狀况，早發現早預防。」

問她有否教3個女兒這方面知識？黎姿稱孖女和細女分別10幾歲和10歲，要開始認識女性私密事情，會慢慢教她們如何保護和照顧自己。她表示女兒雖然已長大，但她仍喜歡黐實她們，陪她們出街。問到有否心思思想拍戲？她說：「無時間拍，所以唔好諗，不過我有睇舊拍檔演出，默默支持和欣賞。」她仍喜歡拍戲，但現在時間不許可，分身不暇，唯有將來再算。

黎姿透露女兒有看過其演出的《倚天屠龍記》，但沒過《金枝玉孽》，她說：「太深了，怕她們看不明，幾年後才給她們看，又驚她們覺得已過時。（她們有沒有表演慾？）沒有，她們貪靚和愛扮靚，與一般小朋友喜好無異。（有否與她們傾靚仔？）沒有，她們偏愛什麼，由她們自由發揮，但我教她們不要只看外表和價值，要內外兼備，愛心和責任感很重要。她們現在未拍拖，希愈遲愈好，最好18歲後，要她們由心出發感受對象，是否值得交往。」

10月1日是黎姿的52歲生日，問她將如何慶祝？黎姿表示過往會開派對，但到了她這個歲數，現在最重要是家人，今年生日會與家人靜靜度過，說：「平淡是福，一切正常已經是非常好的事情，不需要任何生日禮物和慶祝。」

（即時娛樂）