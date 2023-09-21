《未來音樂祭》門票滯銷 謝安琪盡力宣傳 盼有更多人入場 (20:28)

謝安琪（Kay）、泰迪羅賓（Teddy Robin）、陳諾霆、Anna hisbbuR等，今日出席電影《4拍4家族》宣傳活動。身兼監製一職的Teddy透露花了8年時間才找到4間公司集資開拍︰「過去30多年，音樂題材電影的成績也強差人意，嚇怕很多投資者。我和Kay希望這部戲能在票房上有突破，為音樂電影開路﹗」Kay說：「不少導演和音樂人看過優先場，也讚故事感動，令我增強了信心﹗」

Kay除了主演，還為電影創作歌曲。首次製作電影歌曲，她覺得很過癮︰「沒想過自己寫的歌配合劇情是那麼感動﹗我觀看時哭了出來，覺得有點自戀。」Kay在戲中飾演追求音樂夢的單親媽媽阿Cat，與幾位家庭成員組成樂隊。她被問到可會在現實生活中這樣做時說︰「我的家很齊人，兩個仔女也有點天分﹗」Teddy讚Kay在戲中的表現好，又說看過Kay一對仔女的跳舞片，覺得他們有音樂感，能跟爸媽組成樂團。兩人在戲中飾演關係疏離的父女，Kay說︰「我在現實中跟爸爸感情好，拍攝時將某些真實感受投入戲中。我會帶爸爸入場看，相信他看見後會哭。」

將於本月尾舉行的《未來音樂祭2023》門票滯銷，主辦單位早前（12日）在社交平台發文告急，稱只售出不足三成門票。有份演出的Kay說︰「作為歌手，我只能落力演出，很多事不是我能控制。不過，我會幫忙多做宣傳，吸引更多人入場。我們這次準備的表演幾精彩，THE HERTZ是我喜歡已久的組合，我很期待合作，已購票入場的觀眾有福了﹗」

（即時娛樂）