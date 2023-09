next

唐詩詠早前到日本遊學,不時分享上堂整蛋糕時的照片。原來她近日已回港,但未有放棄烘焙,繼續上堂學習。詩詠昨天在社交網上載學整蛋撻的照片,相中的她專心聽導師講解,並專注地倒蛋漿,完成後露出滿足的笑容。詩詠說︰「好喜歡學習的感覺。最喜歡吃的蛋撻,終於學到了﹗」好友黃翠如留言︰「我可以食啦﹗」陳茵媺則說︰「I want some ! Looks delish Nat﹗」

(即時娛樂)