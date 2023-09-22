中年好聲音2｜鄭梓浩自嘲被遺忘歌手 鄧兆榮後悔未盡孝道 (14:03)

無綫《中年好聲音2》後晚（24日）播出第3集，繼續首回合盲選爭入60強的比賽。今集出場的選手有不少熟悉面孔，包括前歌手鄭梓浩、2003年香港小姐季軍戚黛黛、姚安娜，以及已故慈善伶王新馬師曾（鄧永祥）與太太洪金梅（祥嫂）的兒子、鄧兆尊的胞弟鄧兆榮。

55歲的鄭梓浩目前是營養品直銷商，雖然如今年過半百，仍保養得宜，獲不少觀眾舉燈牌支持。他選唱《歲月流情》，並表示︰「我喺四大天王最紅時出道，係一個被遺忘咗嘅歌手。」評審張佳添讚他︰「你嘅音色好靚，同埋你用共鳴唱歌，已經贏咗一半。」41歲的戚黛黛目前主力照顧家庭，她選唱歌曲《別問我是誰》。張佳添說：「如果係一個香港小姐才藝表演，係OK嘅。」周國豐則表示：「你演繹成首歌好工整，但冇乜味道，唱唔出對愛有渴求嘅感覺。」曾是《閃電傳真機》主持兼歌手的姚安娜在海選時以「小丑」造型突圍，今年48歲的她這次以吉卜賽女郎造型亮相，加上臉上的特色化妝，十分搶鏡。

52歲鄧兆榮選唱《愛的根源》，兩個兒子也有到場打氣。他說︰「人到中年有啲遺憾。2013年時，我哋幾兄弟姊妹同媽媽有啲誤會冇聯絡。去到2019年，我鼓起勇氣，喺母親節打畀媽媽同佢道歉，媽媽好大方話原諒我，但佢話有啲唔舒服，遲啲再搵我。點知個半月後，急症室打電話嚟話媽媽喺急症室接受治療，當時先知道媽媽患咗癌症第四期，之後我哋4兄弟姊妹同媽媽團圓番，鼓勵佢對抗病魔。好不幸，媽媽喺個幾月後就仙逝。我一生人嘅遺憾係未盡孝道。」鄧兆榮激動落淚，他續說︰「想同父母講，我喺你哋在生時可能做得冇咁好... 但依家我會做個好爸爸、好弟弟... 希望各位觀眾，如果同父母、兄弟有咩誤會，只要自己行出誠意第一步，一家人係冇隔夜仇，唔好好似我咁後悔莫及！」

（即時娛樂）