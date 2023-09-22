洪永城否認新劇係《衝上雲霄3》 黃翠如掙錢重任交蕭正楠 (16:31)

黃翠如今日和好友洪永城結伴出席理財中心開幕活動時，直言與丈夫蕭正楠都是不善理財的人，只開了聯名戶口將閒錢儲起來，希望將來退休時有筆錢來環遊世界。她透露蕭正楠愛以現金方式畀家用，於是她就將當中的2000元交回給蕭正楠，當作是自己給他的零用錢以增加儀式感。洪永城說︰「我每個月都將部分錢放入女兒的教育基金。曾有玄學師傅說我是『無門夾萬』，我的確曾經常亂買東西，但女兒出世後，加上不知何時再做爸爸，我已將夾萬的門關上，好好計劃將來。」

談到兩人已近4年沒合作，翠如說他們近年開始兼任節目監製，提議公司可安排她拍攝洪永城監製的節目。洪永城笑言很久之前已想罵翠如，如果他做節目監製，就能如願以償。有傳翠如拍攝其監製兼主持的旅遊節目《膽粗粗‧HERE WE GO》時經歷生死致情緒受困，翠如稱是一場誤會，說事件發生在很久之前拍旅遊節目時。她感恩首次監製的旅遊節目有不錯收視，公司想添食拍攝新一輯，但要先完成資料蒐集。至於何時再拍劇，翠如自言隨緣，感恩在香港、馬來西亞兩地也有工作。對於無綫的工作，她說︰「我很佛系，所以沒什麼所謂。我跟洪永城不同，他是對人生很有計劃的人，我就將努力掙錢的責任交給丈夫。」

馬國明正在機場拍攝的新劇有傳是《衝上雲霄》第3集，因原班人馬中只有馬國明參演惹網民不滿。有份參與拍攝的洪永城強調該劇絕非《衝上雲霄3》，目前劇名未定，全部在機場取景，而且只有10集。他說︰「雖然整個故事在機場發生，但真的不是《衝上雲霄3》，結構及各方面也有點不同。該劇希望能在年底前拍完，明年播出。詳情留待記者會時再公布，屆時大家就會清晰。」

（即時娛樂）