呂爵安拍MIRROR新團綜 最怕要跟盧瀚霆同房 (18:23)

呂爵安（Edan）早前因在個人演唱會上的棟篤笑環節以MIRROR成員開玩笑，結果惹起是非，連胞妹「小如豬」亦受牽連無辜捱鬧。Edan昨晚出席時裝品牌活動時說︰「我沒留意，但不會覺得出奇，Haters要表達不滿是很難控制的。我知道演唱會後仍有很多是非、拗撬傳言，我無意互相指摘，大家要明白的就會明白，不需要再講太多。」對於小如豬受牽連，Edan說︰「她心臟強大，因為已習慣經常被我取笑肥胖。她的EQ也很好，是母親教出來的。」

新歌《Again！》MV獲不少網民給予「Dislike」，Edan沒在意︰「如果歌曲有那麼多『Dislike』，應有很多差的評語，但我沒收到，所以會一笑置之，影響不到我的。我推出歌曲是想表達一些信息，不是為了獲得很多『Like』。」談到MIRROR將到澳洲拍攝新團綜，Edan笑言心情期待、緊張又擔心︰「拍綜藝節目時，多數要挑戰最驚的事，當地出名玩笨豬跳，而我就畏高。」Edan開心屆時能跟隊友同一屋簷下，自詡會是很多人的同房目標。他希望跟柳應廷（Jer）同房，因大家都愛打遊戲機；最不想跟盧瀚霆（Anson Lo）同房。Edan解釋︰「Anson Lo的鼻鼾聲很大，說笑吧了﹗」

（即時娛樂）