葉巧琳日本拍新歌MV 熱浪下戶外取景曬到燶 (20:50)

葉巧琳（Mischa）與團隊創作RPG Game《THE ODYSSEY OF FREYA》音樂企劃，繼《人間英靈》、《勇者鬥惡言》及《綜藝魂》後，再推出新作品《無窮盡》，道出拳術師Aphrodite的故事。現實世界中的他與Mischa是青梅竹馬好友，進入遊戲世界就是保護Freya的角色。他在《人間英靈》中被武士所殺，之後重生並受到Freya感召，重回最終戰。他無限復活，直至打贏終極Boss為止。雖然這是Aphrodite的使命，沒完沒了地重覆，但他卻未有絕望。

《無窮盡》的故事是延續《THE ODYSSEY OF FREYA》的脈胳發展，但Mischa將它套用在自己歌唱事業上。她說︰「林寶有提議用熱血或傷感或接受嘅態度去唱，甚至係想像首歌講緊自己嘅事業，呢個切入點同《無窮盡》嘅Concept不謀而合。我出道10年，一直用好多方法嘗試突破去做出成績，但依家嘅我唔再咁諗，只會諗呢刻做緊我喜愛嘅嘢，唔會諗為未來得到乜嘢而去做一個Project。呢個Project改變咗我一啲固有思想，唔需要諗將來係點，因為控制唔到，呢一刻最重要。」

Mischa特別邀請了港產特技人Ace參與MV，扮演拳術師一角。Ace曾受邀參與PS5遊戲《影之刃零》Motion Capture製作，精於飛躍道。他這次為了《無窮盡》的MV，除了在東京千葉縣富津市的富津岬展望台上不停跳躍，更在東京街頭不停地跑以帶出故事信息。拍攝期間正值日本被熱浪侵襲，一同在展望台拍攝Lip Sync部分的Mischa被曬傷。她回憶︰「拍攝地點離東京都幾遠，所以拍MV嗰4日都冇乜瞓過，每日凌晨3點幾就要起身化妝整頭。拍攝時，體感高達39度，我曬燶咗手背、額頭同臉，成個人黑咗兩度，化妝品要用深兩度嘅色。不過，出到嚟嘅效果超級靚。雖然喺展望台上面被風吹到變癲婆，但影出嚟嘅鏡頭超靚，有啲畫面好似真正嘅RPG Game《Final Fantasy VII》，我一睇到都尖叫！」

（即時娛樂）