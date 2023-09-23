盧瀚霆認鼻鼾聲大 反爆呂爵安2大陋習 最想與李駿傑同房 (14:04)

盧瀚霆（Anson Lo）昨晚出席時裝品牌活動時，透露新歌將於10月4日推出，MV已於日前完成外景拍攝，未來一星期完成廣告拍攝、劇集歌及MIRROR新團綜歌曲錄音及MV後，便起程往澳洲拍攝新團綜。雖然工作排得密密麻麻，他相信能趕在出發前完成，而且每日還可以睡6、7個小時。談到被隊友呂爵安（Edan）爆鼻鼾聲大，Anson Lo笑言︰「不算是爆料，我曾在訪問及Ig說過自己有鼻鼾聲。Edan也有，只是級數不同，Edan的鼻鼾聲較頻密。我的鼻鼾聲遺傳自爸爸，媽媽常投訴。」

Anson Lo爆Edan有經常帶漏護膚用品等東西的陋習，因此他每次跟隊友出埠都會攜帶多一點。Anson Lo說︰「Edan也是隊友中最不整潔的﹗不過，他在其母親教導下已有進步，收拾行李比從前好很多。我最想跟Jeremy（李駿傑）同房，Jeremy相對乾淨。我們之前住在同一區，常到對方家中食飯，如室友一樣，已習慣彼此的生活。」談到Edan擔心拍團綜時要挑戰跳降落傘，Anson Lo說︰「我反而最想玩跳降落傘、笨豬跳等刺激玩意﹗我未玩過，而且不似Edan那麼畏高。我已有心理準備會在拍攝期間被突擊檢查行李，或在睡夢中被淋水；最擔心要我將整條魚放入口，相信一定走唔甩，一定被他們玩。」

電影《釀魂》監製黃永峯不點名指戲中某演員未曾幫手宣傳，揚言「你將來有幾紅我都唔會尊重」。有指黃永峯口中的演員是袁澧林，Anson Lo稱︰「不確定，也沒問監製。我的位置，輪不到我去判斷這演員是對是錯。每位藝人也有自己的作風，宣傳是個人選擇。曾跟我合作的藝人，也有不同性格。」

（即時娛樂）