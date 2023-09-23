姜濤酷熱天氣下著冬裝 熱到溶要偷食冰塊降溫 (17:06)

姜濤今日中午出席其代言的汽水品牌戶外宣傳活動，吸引過千姜糖（粉絲暱稱）現身，場面熱鬧。酷熱天氣下仍穿上長袖恤衫及外套的他，與粉絲玩傳冰塊遊戲時數度偷吃冰塊降溫。姜濤坦言會肚痛的，但他想涼快一點，呼籲粉絲別模仿。

得知有粉絲提早幾日到場霸位，姜濤心痛地說︰「天氣那麼熱，擔心他們會中暑﹗而且他們晚上在這裏紮營，我擔心他們的人身安全，希望大家不要那麼激進，要注意安全﹗我日前到電台時，他們走出馬路，現場又有小朋友，大家真的要安全點﹗」被追問為何那天離開電台時行不穩要助手扶實，他說︰「腸胃炎，加上休息不足。我偶然就會腸胃不適。」姜濤表示正在學車，暫時上了幾堂，技術一般。他說︰「我不是想買車，只想學多一個技能。」對於有粉絲以3.8萬投下「KEUNG T0」車牌，姜濤指車牌太張揚，即使收到也不會用。他說︰「這個車牌是粉絲自己買的，好應該自用。」電影《我的天堂城市》下月在香港上映，姜濤稱對票房抱平常心。

MIRROR隊友呂爵安（Edan）新歌《Again！》MV被網民狂畀「Dislike」，姜濤愕然表示不知道，認為所有事都會有人喜歡、不喜歡，總之有人留意就夠。得知呂爵安胞妹呂蕙如（小如豬）也被網民鬧後，姜濤稱不知道發生什麼事。談到他之前在Ig透露接受了某些人的道歉，令外界聯想到呂爵安，姜濤說：「過去的事不要提，總之沒影響，大家感情好好﹗（『某些人』是誰？）已過去，算吧﹗（你已不嬲某些人？）我從頭到尾也沒有﹗很多人問，純粹想令關心我的人放心。」談到MIRROR將到澳洲拍團綜，他說︰「很期待，MIRROR未試過12人一起出埠。（可擔心粉絲跟到去澳洲？）這種事一直有發生。希望粉絲各自照顧自己。」

（即時娛樂）