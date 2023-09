王浩信近年主力在內地發展,近日返港做廿四孝老竇,陪女兒王靖喬(QQ)追星睇騷,兼且罕有在社交平台曬父女合照,王浩信和囡囡頭貼頭合照,QQ還興奮舉起V字手勢,雖然QQ被心心圖案遮樣,但就露出嘴仔,而王浩信也看得投入,兩父女在手上印了演唱會圖章,王浩信寫道:「Me:first time a night out to her idol's concert @laufey = someone new~」。

(即時娛樂)