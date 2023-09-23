「蝦頭」楊詩敏舞台劇首演 哽咽謝幕 跟火火相擁落淚 (17:15)

蝦頭一連13場首個個人獨腳戲—舞台劇《獨腳絲打噏の難道停經才去愛》，昨晚假灣仔香港藝術中心壽臣劇院正式公演。（大會提供）

楊詩敏（蝦頭）一連13場首個個人獨腳戲—舞台劇《獨腳絲打噏の難道停經才去愛》昨晚（22日）假灣仔香港藝術中心壽臣劇院正式公演，容祖兒、唐詩詠、連詩雅、陳家樂、彭秀慧、麥玲玲、練美娟、黃建東、何爵天導演等現身支持。

開場前，蝦頭靜悄悄走進觀眾席，並跟觀眾傾偈唱歌，零距離接觸他們，為是次非一般的獨腳戲暖場。其後蝦頭演繹不同女人笑中有淚愛情史，一晚獨力分飾多角，破格演出令觀眾驚喜萬分，捧腹大笑。除了獨腳戲，蝦頭亦設計多個與觀眾互動環節，邀請情侶上台作情感大測試，真情剖白掀動觀眾情緒，場面感人催淚。

蝦頭謝幕時一度哽咽，感謝觀眾見證她個人獨腳戲首場演出，令她感動。她特別感謝此劇導演火火，2人相擁激動落淚，火火笑著拭淚：「做咗幾廿年舞台，呢個係我人生第一個上台想喊嘅騷。」蝦頭笑指都是「開心眼淚」，火火續說：「對上一次喺壽臣演出作品，係12年前嘅《戀LoveLove》，就係同蝦頭合作。」

接著蝦頭分享今次排除萬難，挑戰獨腳戲心路歷程，她坦言最難是參與創作，她覺得創作並非自己最擅長地方，但因為這幾年在香港生活，令她覺得需要把自己想法，在劇場跟大家分享，她說：「因為唔知幾時，劇場又要Close，大家唔知幾時先可以再見，所以一有機會就想盡我所能，喺兩個鐘入面同大家相遇，希望大家過了愉快、難忘嘅晚上。」

（即時娛樂）