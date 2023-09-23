根德園逐步停辦 岑潔儀細仔明年升K3︰我哋一定不會轉校 (17:35)

岑潔儀的細仔陳顥昇是根德園幼稚園的K2學生，她強調一定不會安排兒子轉校，稱明年只要全校K2+K3夠400個學生，學校就能繼續運作，兒子就有機會是最後一屆根德園畢業的學生。（岑潔儀Ig圖片 / 明報製圖）

有57年歷史的九龍塘名校「根德園幼稚園」宣布因年輕家庭「移民成風」及香港出生率跌至歷史新低，決定逐步停辦，最遲完成2025/26學年後正式關閉，校方下學年起會每年「數人頭」定奪是否續辦。岑潔儀的細仔陳顥昇正在根德園讀書，明年升K3，她今天在社交平台發文，稱家長群組前晚已在瘋傳，大家都希望是假消息，沒想到昨天就收到學校的通告，並揚言一定不會安排兒子轉校。

岑潔儀說︰「作為根德園現在用家的分享感受。首先想講一下為何我哋會選擇細佬B讀根德園！小孩子性格，父母一定知道，而細佬B性格就是乖巧，聰明而又願意學習，所以我從不考慮他和哥哥一樣讀國際學校。而眾多九龍區幼稚園當中，根德園60年（57年）來口碑，成績大部份都很好！所以根德園從來都是我的首選！細佬B真正入讀後，我更喜歡這間學校...... 中文強，功課多，這個大家都知道...... 但能夠訓練到小孩自律守規矩，腰骨坐直直，更能夠自己主動做功課，不用陪伴，令佢上進而有競爭力的心，這真的不是每間學校能做到（當然小孩性格最重要，而根德園收生標準大家都知道，所以大部份小孩都是有這種潛在性格的）。當然很多功課，功課很深，每次勞作，家長都做到藝術品咁，係有啲壓力！在這種環境學習的小孩，怎會不優秀？很多家長會說希望小孩讀書開心，而根德園的魔法就是，他們也讀得很開心。」

岑潔儀表示前晚家長群組已經瘋傳訊息，大家都希望是假消息，沒想到昨天就收到學校通告。她續說︰「各位朋友發訊息給我擔心細佬會否能夠畢業，我哋一定不會轉校，而下年細佬B升上K3，全校K2+K3只要夠400個學生，就能夠繼續運作，而我們就有機會是最後一屆根德園畢業的學生...... 在此，希望現在讀根德園的家長，你們初衷選擇根德園的原因，請不要放棄，我們和小孩都成為根德園的歷史！真的覺得很可惜，也反映了香港出生率下降，教師年齡層老化，移民等等的原因，我們小孩將來的世界，更加變幻莫測，我希望能教導他們內心的強大，自身的性格，才能在將來的世界能夠適者生存。」

（即時娛樂）