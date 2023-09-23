爸知弊！你嚟湊吖！｜Alex自爆甘願做吳若希出氣筒之謎 (18:55)

無綫真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》昨晚（22日）播出第8集，現身的藝人家庭是吳若希（Jinny）與丈夫何兆鴻（Alex）及他們的細仔Kylian。Alex在以為製作組熄了機的情况下跟黎諾懿傾心事，指吳若希雖然EQ低，但男人不應和女人爭辯。他說︰「佢係好容易發忟憎。」雖然不時被吳若希公開指摘，Alex自言已習慣︰「佢唯一可能喺出面讚過我嘅，就係話我冇乜脾氣。咪當自己係出氣筒囉﹗」黎諾懿問他可有為此曾向太太申訴，Alex說︰「實有嘅，但係唔成功。你知道係性格問題，如果我讓步可以冇事就算。我又唔會痛，你鬧我啫，最多個心有一下唔好受。」

Alex直言知道吳若希最討厭他駁嘴，但當火氣上升時，明知會火上加油也難免要說一句。黎諾懿感慨︰「呢個都係重點，千祈唔好同老婆鬧交，到最後都係輸，既然都係輸就唔好鬧喇﹗」吳若希坦言知道Alex很愛他︰「佢由識我當刻開始，對我嘅愛完全冇減過。咁多年來，我淨係喺佢附近已經OK，但佢係死都要黐住你嗰種，似係我個仔。」

節目尾聲時，Kylian不慎跌倒，當場爆喊。黎諾懿對Alex說︰「你湊咁耐都冇事，阿媽一出嚟湊，抱兩嘢就跌咗落地。」吳若希全程不怒反笑。Alex被問到最想吳若希實現他什麼願望時說︰「我想Jinny拖住我手喺屋企樓下行一圈，呢個係我太太咁多年嚟覺得好Sweet嘅嘢，因為呢1、2分鐘係屬於我同佢嘅，所以我好珍惜，覺得咁已經足夠。」

（即時娛樂）