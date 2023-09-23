群星紅館情牽「煇黃」 汪明荃壓軸獻Sing：每一代人集體回憶 (19:48)

一連兩場《情牽煇黃經典演唱會》昨晚（22日）在紅館舉行首場演出，全場爆滿，薛家燕、羅家英﹑瑪姬、查小欣等捧場。

演唱會先由音樂總監徐日勤和他的樂隊，演奏多首煇黃金曲揭開序幕，打頭陣演出的陳潔靈獻唱《今晚夜》，之後陳潔靈說：「今（昨）晚見到很多好朋友，任何回憶也回來，以往的煇黃演唱會，煇哥（顧嘉煇）或霑叔（黃霑）都會坐在觀眾席，聽我們唱歌，但今年連煇哥也走了，一切成為往事，今（昨）晚再次唱他們的作品時，心情有點不同，我們更加要將他們作品，繼續傳承下去。」

她續說：「煇黃這兩個字不單止等同煇哥和霑叔兩位巨匠，也代表了他們一起創造的香港樂壇輝煌年代，我們除了獻唱煇哥和霑叔作品外，也會演繹這個輝煌年代其他巨匠經典歌曲。」最後陳潔靈以《星夜星塵》和《明星》完成她表演部分。

緊接出場的是張德蘭，她先為觀眾帶來兩首電視劇經典插曲《鮮花滿月樓》和《願君心寄取》，她說她記得當年煲電視劇的日子，便是每當電視一響起主題曲前奏時，隔籬鄰舍便會搬好櫈仔，聚在一起觀看劇集 。葉振棠則演繹《忘盡心中情》和《萬水千山縱橫》，以及屬於樂壇輝煌年代的3首經典作品組曲包括：《天蠶變》、《大內群英》和《萬里長城永不倒》。

遠道從加拿大回港獻唱的雷安娜，先後獻唱《舊夢不須記》、《隨想曲》及《狂潮》，而她另一首《人在旅途灑淚時》則找來了周吉佩（吉吉）和她對唱，之後吉吉獨唱《當年情》和《誰可改變》。

接力的華娃先為大家帶來經典歌曲《雲娘》，之後還有《一見你就笑》和《惜別》，唱「《惜別》前，華娃打趣表示會在這首歌後，暫時告別舞台，會否再見便要看有沒有緣分。中年好聲音的李佳則獻唱《郊道》和《奮鬥》。

另一位也是由加拿大返港的仙杜拉，在二胡大師霍世潔的伴奏下，獻唱經典廣東歌《啼笑姻緣》，及後的《送郎》和《風雲》，令觀眾掌聲不斷。即將在10月麥花臣場館開騷的龍婷，先唱出《焚心以火》，及後唱出國語歌《夢》，龍婷一展「舞功」，而和李佳及周吉佩合唱《鐵血丹心》和《世間始終你好》，把觀眾帶進金庸武俠世界。

從北京返港的羅嘉良，獻唱《季節》、《近代豪俠傳》，他說煇哥和霑叔是香港樂壇瑰寶，很多樂迷包括他自己，也是聽他們的歌曲長大；從澳洲返港的葉麗儀先以《上海灘》、《萬般情》和《龍虎鬥》，喚起觀眾回憶，葉麗儀表示每次開演唱會，樂迷必定點這3首歌，她表示有人問她不斷唱這幾首歌會否很悶？她則說：「好的歌，無論唱多少次，聽多少次，都有它的味道，都一樣精彩。」

壓軸出場的汪明荃（阿姐）獻唱《用愛將心偷》、《京華春夢》及《萬水千山總是情》，阿姐說：「今（昨）晚不單止是重溫煇哥及霑叔留給我們的作品，也是一次重聚好機會。在過去數年，你和我相信也經歷了不少，雖然有過擔憂，亦會緊張、失望，但風雨過後總有天晴，今（昨）日又再一次聚頭，分享大家都喜歡的歌曲。」接著她以《勇敢的中國人》完成獨唱部分。

在最後的大合唱環節開始前，汪明荃說：「煇黃金曲，情牽你同我，是每一代人的集體回憶。」張德蘭說：「煇黃每一首動人樂章，每一份精彩絕倫的歌詞，都為香港樂壇編寫了重要的一頁。」陳潔靈說：「我們會記住每一個音，及每一句歌詞，將這些珍貴的樂壇養分繼續傳承下去。」雷安娜說：「將我們的牽掛放在心裡面，透過歌聲傳遞給思念嘅人。」葉麗儀說：「音樂將我們拉近，等我們可以一齊見證樂壇豐盛年代。」眾歌手合唱了《獅子山下》完成首晚演出。

（即時娛樂）