高以翔在2019年拍攝內地節目《追我吧》時猝死,不經不覺已離世近4年,昨天(22日)是高以翔的39歲冥壽,親友們聚在他的墓園,而粉絲也為高以翔布置向日葵花海,高以翔二哥高宇橋感動表示:「謝謝大家對弟弟的祝福,我和家人都非常感動!謝謝你們永不停止的愛,Happy birthday to my dear little bro(生日快樂!我最親愛的弟弟)!」

高以翔生前好兄弟包括毛加恩﹑簡浩﹑以及近期官司纏身的陳建州(黑人)也現身懷念故友。

