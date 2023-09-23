去邊啊Do姐｜Do姐細貓學整韓式唧花蛋糕 品嘗「韓國兩餸飯」 (22:11)

由鄭裕玲（Do姐）主持的HOY TV旅遊節目《去邊啊Do姐》，昨晚（22日）播出最後一集，由細貓（應智越）與Do姐遊首爾為節目結尾。

Do姐、細貓在首爾挑戰製作韓式唧花蛋糕，原來Do姐懂得編織毛衣，又學過畫畫，對自己的手藝甚有信心。Do姐、細貓首先自行用色素調配適合的顏色，之後逐片花瓣以45度角唧出，再由導師教他們唧出櫻花形狀，不過忙了大半天只完成一朵花，好在導師一早準備了精緻唧花蛋糕送給2人。

另外，疫情期間韓國也興起「兩餸飯」，不少打工仔寧願買經濟實惠的外賣。Do姐、細貓參觀當地一間主打「家的感覺」兩餸飯店舖。店內所有食物都整齊裝好，由前菜、主菜、湯、零食等，有過百款任君選擇，見到已經很開胃，雖然Do姐要求高，但見到店舖的菜色包羅萬有也感滿意。

Do姐出名喜歡煲韓劇，劇情經常有男女主角吃薄餅環節，細貓特意帶Do姐品嘗韓國特色薄餅，其中一道名叫「八道薄餅」，由八片韓式風味薄餅組合而成，分別有海鮮、燒牛肉、燒豬肉等味道。

2人總結旅程經歷，Do姐對接受當地電台訪問印象深刻，見識到韓國電視、電台的專業運作；細貓對吃精緻料理很難忘，跟男團AB6IX排舞亦令他的練習生回憶「返晒嚟」，回港後會鞭策自己更加努力。

（即時娛樂）