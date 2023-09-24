60歲羅嘉良頭髮濃密似假髮 引爆佘詩曼好奇心私下打探 (17:04)

近年定居北京的羅嘉良，一連兩晚參與在紅館舉行的《情牽煇黃經典演唱會》。他在昨晚的慶功宴上表示︰「7年前參與盧國沾作品演唱會，今次再回港參與《情牽煇黃》，很珍惜再踏紅館舞台的機會，同場還有多位有分量的前輩歌手，很難得﹗我是聽這班前輩歌手的歌曲長大的，今次『掹衫尾』上台，唱經典歌特別有感情。不過，我唱《大地恩情》時很驚，這首歌太經典，我又未唱過。感謝觀眾的親切，令我很享受舞台。」談到早前與陳錦鴻合拍汽車廣告，勾起網民對經典劇《創世紀》的集體回憶。羅嘉良說︰「早幾年曾在工作時遇上陳錦鴻、郭政鴻，再見舊朋友很開心，尤其大家曾一同拍攝《創世紀》。原來這套劇已是24年前的作品，我們變化不大，之前與錦鴻拍廣告時特別有默契，一take收工。」

談到現年60歲的他頭髮依然濃密，羅嘉良自爆不少人也以為他戴假髮，連近日一同拍攝《家族榮耀之繼承者》的佘詩曼也向髮型師打探其頭髮的真偽。羅嘉良說︰「我的頭髮是真的，感謝父母和上天，但有很多白髮。時間過得很快，我在北京生活14年，細女已10歲，大仔亦已24歲。會否多回港演出？看情况，有適合的劇集和班底再考慮。無綫很好，常重播我的劇，令我像沒離開過一樣。」談到與佘詩曼、林峯、羅子溢、許紹雄等拍攝《家》劇，他說︰「很開心，製作班底一流，我會趁留港期間再約劇組食飯。」對於被指在馬來西亞拍外景時，人氣比林峯勁，羅嘉良謙稱：「不要這樣說。我在當地拍劇兩個多月只外出過一次，為太太挑選生日禮物，其餘時間都留酒店休息、聽音樂。」

（即時娛樂）