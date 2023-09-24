我要瞓鬥｜曾比特首做節目主持 遭陸浩明職場欺凌 (18:19)

陸浩明搶走曾比特手上的cue卡丟落地，不滿地叫他不要再看。（大會提供 / 明報製圖）

無綫J2節目《我要瞓鬥》明晚（25日）首播，14組（7組素人隊及7組藝人隊）共28位「瞓鬥師」要留在錄影廠內60小時，在「唔夠瞓」下玩遊戲過關晉級，爭奪10萬元獎金獎品。節目不止考驗各「瞓鬥師」的捱眼瞓能力，亦考驗4位主持陸浩明（6號）、曾比特、陳葦璇及黃山怡（糖妹）的耐力。4位主持分日夜兩更，以配合節目日以繼夜的拍攝。

糖妹、陳葦璇擔任日間主持，6號與曾比特則做夜更。首當主持的曾比特事前雖揚言有cue卡在手不會有問題，但正式錄影時卻忙於低頭整理cue卡，更指手上的cue卡皺了。6號聞言將曾比特的cue卡丟落地及不滿地說︰「唔好睇呢啲cue卡，死㗎呢啲嘢﹗」曾比特不知所措，對監製說「職場霸凌」又得不到回應，及後看到眾參賽者拍手大笑才發現是節目效果。雖然如此，他錄影時也不敢再明目張膽看cue卡。

糖妹坦言錄影前不知道要分兩更拍攝，一直以為6號會在場很安心，結果人算不如天算。陳葦璇直言睡覺是她人生中最重要的事，當年曾被舊隊友稱為「睡寶寶」。曾比特說他向來早睡早起，這次開通宵主持節目是雙重考驗。6號亦說他每天要睡至少8個鐘才夠。

14組參賽隊伍的首要任務就是玩贏遊戲爭奪只有10張的牀位晉級，他們事前只知道「鬥唔瞓」，對遊戲內容一無所知，因此在主持每次公布遊戲細則前都露出期待又擔心的神情。

（即時娛樂）