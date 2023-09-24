《你好，我的大夫》成績好 何廣沛拒認福將 歸功年輕演員 (19:33)

劇集《破毒強人》及《你好，我的大夫》均有好成績，何廣沛拒認是福將。（鍾偉茵攝）

何廣沛、蔡思貝、吳偉豪等今日出席劇集《你好，我的大夫》宣傳活動，公布劇集首周7天跨平台總收視最高23.1點（約149萬觀眾）。蔡思貝開心《你》有收視有口碑，笑言如收視再好就義診幫大家把脈。何廣沛不敢自認「福將」，稱劇集能承接《破毒強人》好成績，要歸功多位年輕演員。

談到繼他公開與圈外女友Sarah的戀情後，同劇的陳嘉慧亦傳秘婚、游嘉欣則傳脫離A0行列戀上富家子，何廣沛說︰「如果是真的就恭喜她們﹗（你最大方公開。）我年紀大嘛﹗鼓勵他們公開戀情？她們自己決定吧﹗我公開戀情沒壓力，也得到很多祝福，很開心、幸福和幸運﹗閃婚？一步步來，希望愈來愈近。」

蔡思貝笑指《你》劇幾旺情侶，但指陳嘉慧、游嘉欣未報喜。中秋將至，她被問到會否約緋聞男友胡鴻鈞過節時說︰「他最近很忙，不在香港。我會跟嫲嫲食飯過節。」談到她在節目《貝遊歐洲》中請來相識多年的外籍男友人做導遊，蔡思貝說︰「我入行前在一次旅程中認識了他，我們很有緣分，每隔幾年就會在不同的地方遇上。」雖然有緣，蔡思貝直言大家只有朋友感覺，不會發展成情侶。她說︰「他知道我是藝人，有自薦當我的海外經理人，哈哈﹗」

吳偉豪不知道陳嘉慧、游嘉欣的感情狀態，笑言連自己的感情狀况也不想提及。他預告《你》劇有他半裸接受針灸的場面，又說家中兄弟有就其演出給意見。吳偉豪說︰「他們曾彈我，爸爸（吳大強）沒給我壓力，只提點我要把握和珍惜機會。」

（即時娛樂）