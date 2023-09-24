陳蕾甩拖後首露面拒受訪 華納與主辦方爆羅生門事件 (21:41)

華納歌手陳蕾與御用音樂監製男友Mike Orange一直合作無間，日前同遊英國返港後，陳蕾昨日突然在社交網宣布「分」訊，寫道：「英國回來後我們確實因為一些事情而分開了。」爆出分手消息後，陳蕾今晚首度出席公開活動，與同屬華納的Dear Jane、Zpecial及張蔓姿到西九文化區出席小型音樂騷。主辦方在活動通知詳細註明地點、演出單位及下午6時開始，但傳媒到場後卻被拒採訪，主辦方有人員解釋：「有藝人最近發生一些事，所以唱片公司表明，所有演出藝人都不會接受傳媒影相和訪問。」未知是否因陳蕾怕被問分手的事，令其他歌手也不能見傳媒。

相隔約10分鐘，華納代表一臉怒氣出來，向傳媒澄清不受訪是主辦方的意思，強調與旗下藝人無關，更要求主辦方的負責人解釋和交待事件，然後轉身離開。由於兩方面說法不同，出現羅生門事件。

主辦方負責人Terry聲稱今次活動是私人性質，之前向媒體發出的只是有關活動的詳細資料，非採訪通告，因此不安排做歌手訪問。有指之前有人員表示不做訪問是華納方面的要求，Terry聞言反問是誰人所講？接著強調自己才是公司決策人。他續說：「不受訪是主辦和唱片公司雙方共識，不是即日決定，一早沒有預算要邀請傳媒到場。（是否藝人及唱片公司不想做訪問？）不關藝人及唱片公司的事。

（即時娛樂）