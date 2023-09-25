何韻詩相隔幾年再到商台受訪谷新歌：有少少做番新人感覺 (13:19)

已有一段長時間沒推出新歌的何韻詩，今天（25日）推出新歌《威廉》，並到商台《叱咤樂壇》接受訪問宣傳新歌。久未現身商台直播室的阿詩笑言，今天很早起身，似小學生去郊遊，她笑說：「有少少覺得做番新人感覺。」

阿詩的歌唱事業休息了一段時間，她坦言再出新歌感到有壓力，她說：「點解做番歌手？本身係一個歌手，本位係歌手，呢幾年擺埋一邊，內心係一路搵緊方法做番呢件事，但好多壓力，自己畀壓力又好，覺得人哋畀自己壓力都有，成個大環境好多嘢發生，以前模式已經唔可行，包括點樣做歌﹑做騷，呢幾年有疫情開始後，有一段時間好迷惘，再摸索﹑再振作匿埋寫歌，搵適合𠵱家音樂上語言，好多嘢唔同咗，對上一次出歌已經係2016年有宣傳嘅《親愛的黑色》，甚至乎嗰個Moment﹑個方法都唔啱呢刻自己。」

阿詩表示再做歌手，過程艱辛又漫長，她說：「我記得喺2020年疫情時間，我同大家一樣停咗，冇咗寫歌動力，生活上都Freeze咗，去到某個位，我經常同朋友傾，對方叫我去行山﹑郁下，嗰個動作令我想去郁喇，由嗰個moment開始，上online course學寫歌，過程令我重新愛上寫歌，之前有10年時間好怕寫歌，但上咗堂後好鍾意，好Free好開心，變番學生，我推薦創作人歌手去上堂，reboot所有嘢。」

阿詩今次找到新方法及新語言，過程中有沒有人幫到她？她說：「開頭係自己去搵，真心冇人幫得到你，以前嘅模式我會作曲，歌詞有人幫我寫，阿Y（黃偉文）係好好合作伙伴，呢6﹑7年我經歷變化，我成個人進化，好難託人哋幫我去寫，我都講唔到個變化係乜嘢，回歸原本音樂，

究竟首歌想講乜嘢，開頭Kick住咗，突然有個Moment，聽宋冬野一隻碟，感動在於唔知佢講乜，但就好感動，今次我講我感受畀你聽，『威廉』呢個人點走出嚟？係有啲奇妙，唔想解釋得太清楚，最奇妙嘅位，畀大家去感受嘅空間，成件事係好Personal嘅，好耐好耐嘅經歷，我可以話係最赤裸一次（呢隻歌），講嘅題材及感受，我希望大家可以唔使我去話畀大家聽。」

今次阿詩邀來相識多年好朋友黃耀明首度合作，跟李端嫻一齊做歌曲監製，阿詩激讚黃耀明：「開頭點解搵佢呢？我最記得前年『達明一派』有個騷，唱番佢以前嘅碟，好叻呀，達哥（劉以達）都叻，但明仔個叻，佢拿揑一個時代，拿揑一啲感受，佢用音樂語言好叻，聽好多歌﹑睇好多戲，呢啲真係天生，點樣用音樂講故事，呢個人適合用呢個方法，原來真係天生。

（開口邀請明哥做監製，有什麼感覺？）佢首先係有驚，話『唔好嘛』，第一次講係兩年幾前，可想而知中間慢嘅程度好驚人，大家中間冇催大家，就冇咗件事，年初Podcast停咗，要正正經經做番歌手，唔可以再等，好多嘢想Output用音樂講，停Podcast係破釡沉舟，呢單嘢要開始，正經去開始件事，李端嫻共同監製，分演角色，有少少似同學仔﹑另一個係爸爸。」

何韻詩在咪後多謝主持邀請她上台做訪問，她說：「感覺好得意，好似返去Muscle memory，但又有啲嘢唔同。（做番歌手如何？）好舒暢，噚晚唔夠瞓原因，首歌12點上架，我去睇comment，連comment都真摯咗，今次（留言）冇晒懶醒嘢，變得好真摯，公道講句，我以前都懶醒囉。（出碟？）就係做咗一首歌，要好正式講，進行中嘅有3隻，明仔（黃耀明）係主腦，佢要發啲嘢出去，我估會有一啲未合作過嘅新人，係邊個就未講得住。」

（即時娛樂）