中年好聲音2｜朱博文跳唱出色獲5燈 髮型師胡光駿少不更事 曾失去2年自由 (15:29)

35歲的古淖文來自澳門，他報稱是藝人及司儀。（大會提供）

朱博文（左圖）憑跳唱張學友的《頭髮亂了》，展示超強假音而獲5燈；星級髮型師胡光駿自揭不為人知的過去。（大會提供）

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》，昨晚（24日）播出的第3集，共有32位選手登場，當中誕生了3位的5燈選手！

今集第一位5燈選手是43歲的李浩森，他曾是第一屆《超級巨聲》的參賽者。身為歌唱導師的李浩森獻唱《一見你就笑》，他又唱又跳引得全場High爆一齊䟴，肥媽未夠廿秒便撳燈，大讚：「你唔係以舊方法去唱，你用新嘅方法去演繹，令到大家好輕鬆。」伍仲衡則笑言：「我略嫌你唔夠癲，曳啲啦！」說罷他便企起身示範，場面搞笑。

第二位5燈選手是35歲的古淖文，來自澳門的他報稱是藝人及司儀。古淖文選唱英文歌《A Change Is Gonna Come》大曬騷靈唱功，成功贏得5燈，陳慧嫻大讚：「你今日唱得好正，你企出嚟已經係巨星風範，你已經唔係參賽者，我當咗你係巨星！」

第三位5燈選手則是39歲的朱博文，他報稱是一位財富管理經理。朱博文跳唱張學友的《頭髮亂了》，展示超強假音，表演尾聲再Chok型仔Pose，台風十足。伍仲衡大讚：「你一出聲就一鳴驚人，唱得非常之好！」張佳添則笑言：「你係一個䟴唱歌手，臨尾整呔嗰吓好正，我好鍾意。」

獻唱《無言感激》的胡光駿雖然只獲1燈成績，但他背後的故事相當勵志。現年51歲的胡光駿是一名星級髮型師，他在節目中首度披露不為人知的過去，他說：「今次係第一次公開，唔知客人聽到係會點。」

光駿說：「我細個時感覺唔到屋企人嘅愛，之後我就離家出走，喺88年8月8日，我因為恐嚇勒索、傷人、刑事毀壞，被判咗入沙咀勞役中心，曾經有2年失去咗自由，嗰次之後，我覺得呢個世界好似冇咗，好彩出番嚟之後好多人鼓勵我，我立志要用自己經歷講畀青年人聽，只要你肯努力，你都可以攞得番！」

胡光駿感激太太對他的不離棄，他說：「佢喺我人生最低谷時，佢都陪伴住我，我有時好emotion，佢都會默默咁忍耐。」

（即時娛樂）