約埋班Friend去旅行｜陳瀅重提《美麗戰場》被狠批爆喊 JW眼淚放題 (16:29)

4人體驗「速度與激情」之旅，分別挑戰Flying Paramotor和高空滑索，這些活動對於畏高和細膽的JW來說絕對攞命。（大會提供）

無綫旅遊節目《約埋班Friend去旅行》今（25日）、明（26日）晚兩集是「痞子兄弟姊妹」篇的完結篇。周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）和朱敏瀚體驗「速度與激情」之旅，分別挑戰Flying Paramotor和高空滑索，這些活動對於畏高和細膽的JW來說絕對攞命，為了與大家共創美好回憶，JW頂硬上雖然過程中流淚，但未有臨陣退縮，非常叻女！4人還會穿上泰北服裝，一邊享受皇族餐一邊欣賞歌舞表演，之後還跳泰國傳統舞蹈。

來到旅程尾聲，4人開啟感性Mode，一起看日出的時候，朱仔有感而發說：「覺得呢個節目係我哋最後一次合作。」JW亦有同樣感覺，最後大家忍不住哭了，畫面感人。

行程最後一站，4人摸摸酒杯底訴心聲，講到人生低潮期時，陳瀅指是去年《美麗戰場》播出時候，她坦言：「未試過畀咁多人去講我嘅唔好。」陳瀅說到傷心處忍不住淚崩。感性的JW亦「眼淚放題」，她哭着說：「我入呢間公司之後，好多人都會問我點解，因為我想演戲呀，好想Fulfil以前細個同爺爺、嫲嫲睇電視感覺。」

明晚一集的下半節，將展開「反黑團友」篇，張振朗、賴慰玲和朱敏瀚玩轉澳洲悉尼。製作組於「反黑團友」篇又玩計中計，張振朗和賴慰玲被瞞騙以為只有他們出發澳洲，更獲朱仔驚喜送機，但其實朱仔亦有份同行，更於張振朗和賴慰玲在Lounge吃東西時再度現身，驚喜滿滿！首站行程，3人去到新南威爾士中央海岸，體驗原住民文化，之後換上釣魚褲大歎海鮮餐，振朗開蠔殼動作專業，他自爆：「我以前曾經喺酒店做開蠔！」

（即時娛樂）