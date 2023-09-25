馬國明婚期未受影響 被靚湯訓話兼收封口令：叫我暫時唔好講太多 (17:20)

提到有網民留言指不想再看蔡思貝演出，她淡然表示：「都不是第一日的事，沒所謂，鍾意看就看啦！」（劉永銳攝）

馬國明笑指收到湯洛雯封口令，他說：「我經常被她訓話，叫我暫時不要講太多，要等靚湯批准我先講得，因為她想保持神秘感。」（劉永銳攝/資料圖片）

馬國明、陳豪、蔡思貝、高海寧、洪永城、劉穎鏇、郭柏妍、吳偉豪有份主演的無綫劇《飛常日誌》，今天（25日）在機場舉行開鏡禮，馬國明否認是《衝上雲霄》延續篇，指該劇只得10集，圍繞機場管理的幕後英雄為創作題材。

對於有指他被無綫急召開劇，影響他和女友湯洛雯（靚湯）婚期要押後，馬明笑稱不知道算不算急召，但沒影響婚期：「所有事情也照原先安排，沒有押後。其實拍攝這部劇尾段，會有事情發生。（跟靚湯影婚紗相？）嗯，大家去問靚湯，我經常被她訓話，叫我暫時不要講太多，要等靚湯批准我先講得，因為她想保持神秘感。（你有什麼可以決定？）我套禮服可以自己揀。」

蔡思貝指與靚湯是好友，很替靚湯和馬明結婚開心，問到會否幫手做姊妹？她大賣關子：「我和馬明所有的答案，都是要問靚湯。」她和馬明談到今次首次拍檔演戲，劇中是對離婚夫婦，但都拍一些甜蜜場口。

提到有網民留言指不想再看蔡思貝演出，她淡然表示：「都不是第一日的事，沒所謂，鍾意看就看啦！」在旁的馬明幫手解圍，認為每個演員總會有人喜歡和不喜歡，故只需要做好自己本分就可以，並說：「《你好，我的大夫》收視都好好，我都有看。」提到馬明舊愛黃心穎結婚，他大方回應：「恭喜，有朋友結婚當然好開心啦！（傳她雙喜臨門？）我不知，都恭喜啦，一個喜、兩個喜都恭喜！」

（即時娛樂）