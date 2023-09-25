飛常日誌｜洪永城自嘲身材麻麻要加操 盼退出前脫一脫 (17:35)

馬國明、陳豪、蔡思貝、高海寧、洪永城、劉穎鏇、郭柏妍、吳偉豪有份主演的無綫劇《飛常日誌》，今天（25日）在機場舉行開鏡禮。

高海寧（高Ling）笑指扮演機場保安主任的洪永成（Tony）入型入格，戲裏戲外都被旅客問路，Tony笑言：「我連著便服也遇旅客問路，幫我更投入角色。」Tony與高Ling相隔近10年再在劇集合作，有一段感情線，但高Ling覺得演出有挑戰：「我的感情好複雜，跟扮演前夫袁文傑育有一位3歲女兒，跟認識很久Tony擦出火花。」

1年沒拍劇的Tony現時兼顧拍劇和拍旅遊節目，高Ling羨慕他趁拍節目去特別的地方如亞馬遜，自薦下次跟他一起去，Tony有點猶疑：「我怕帶高Ling去旅行，會成為男士公敵，不過都是等公司決定。」提議兩人拍旅遊節目，齊穿泳衣增加綽頭，Tony反應甚大：「我著泳褲？我現在身材麻麻哋，要給我時間操練，希望在我退出幕前之前可以脫一脫。」

陳豪在劇中扮演機場管理局主席，他表示今次屬客串形式，只得一場戲，因為現正忙於拍攝《企業強人》，檔期未能配合，稍後要移師深圳拍外景，希望年底前煞科，趕回香港跟小朋友過聖誕，不過太太陳茵媺已答應會帶小朋友去深圳探班。

問到會否趁拍攝帶仔女來機場參觀？他笑說：「我都抱住興奮心情參與這部劇，難得機管局協助製作，可以認識航空業不同部門的運作，本來我以前在機場內行來行去暢通無阻，怎知道我的戲分只在酒店拍，連機場禁區都不能進入。」

陳豪知道好多人夢想做機師和空姐，但自己小時候卻沒太多目標，直至長大後當模特兒，再轉型為藝人，他指二仔似自己，沒有明顯方向，大仔因喜歡踢波，就希望像朗拿度做足球員，三女則夢想做Youtuber，但希望女兒先集中學業，不要接觸太多演藝圈，怕她影響心智：「等他們讀完書，將來他們自己話事，做什麼行業都沒所謂。」

（即時娛樂）