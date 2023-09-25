吳肇軒宣傳《說笑之人》搏盡 野生捕獲林子祥 送飛求捧場 (20:26)

由袁富華﹑吳肇軒﹑陳麗雲﹑阮兆輝﹑伍詠詩及蔣祖曼等合演的電影《說笑之人》，票房邁進140萬。區焯文導演、軒仔、詩詩、蔣祖曼等，近日馬不停蹄為《說》片謝票，希望可以跟觀眾多交流、見面並感謝大家支持。

軒仔自從憑《說笑之人》在芝加哥獲獎返港後，連續2日去了20多場謝票，他分享見到軒粉「Hints」來支持當然好開心，而扶輪社包場都令他印象深刻，因為有一班智障人士來支持，一家人看戲感開心。軒仔說：「初初謝票只得5、6人，到近日八成入座率令我感到好開心，知道靠大家傳開口碑，的確希望台前幕後工作人員努力以及袁富華（Ben哥）的演出會被大家看見。」

另外搞笑的是有日謝票偶遇林子祥，吳肇軒說是其歌迷，並送上《說笑之人》換票證，軒仔自薦要在他面前唱歌，邊唱又怕醜的他唱着唱着就走了、場面搞笑。

日前軒仔跟林峯拍片講笑話，軒仔成功一秒令林峯爆笑，原來這個笑話軒仔一早已經度好，並且度了很久，終於在一個活動上碰面，可大派用場。軒仔讚林峯非常支持年輕一輩演員，當時問他：「可不可以拍片講個笑話你聽？支持一下《說笑之人》。」林峯二話不說答應，非常爽快，軒仔先問到：「你知道自己有首歌是講荷花池中的戀愛嗎？答案是《愛不疚》因為『自何頁（荷葉）說起。」不過軒仔澄清自己當時很緊張，將《愛在記憶中找你》講錯成《愛不疚》。

區導近日總共去了50多場謝票，他說：「除包場外首日謝票只有寥寥數人，不過我們堅持人少都去謝票，最後在剛過去的周末，都有8成入座率。放映初見票房差，真的很失落，怕浪費團隊在疫情下，資源緊絀下，捱着去拍攝一部希望為香港人帶來溫暖、笑對逆境的電影，幸好證實用心的電影還是有知音。」

（即時娛樂）