何超欣賀名醫唐琼雄伉儷銀婚紀念 區瑞強獻Sing祝福 (20:31)

養和醫院院長李維達、賭王四房女兒何超欣、前助理廣播處長張文新與太太車淑梅、香港電台一台前台長李再唐、車森梅等，日前出席唐琼雄醫生（Daniel）與太太Stella結婚25周年銀婚紀念晚宴，唐氏夫婦的3名兒子：大仔Dickson、二仔Darren和細仔Damon，一家五口亮相，正在英國念中學的Darren甚有孝心，專程由英國飛返香港一天，參加父母結婚周年紀念，翌日乘搭最早航班飛返英國。

何超欣甫到場即上前祝賀2人兼坐足全場，醫學界與演藝界名人專誠道賀，星光熠熠。Daniel透露這次舉辦結婚周年晚宴主要想感謝25年來，陪伴著他們恩師、戰友及家人、朋友，為表誠意，當晚九成嘉賓都是唐醫生親自邀請，唐醫生感恩說：「多謝大家，尤其是家人，多謝兄弟姐妹照顧父母，我才可以在外面打拼。感謝在瑪麗醫院外科部工作20年的一班兄弟，很難想像當時的壓力和工作量，跟上戰場的士兵沒分別，是戰友的感覺。」

李再唐（唐哥）原來是Daniel和Stella的「紅娘」之一，唐哥自豪說：「Daniel哪條紅線險斷時，是我駁埋，我今晚一定在場，希望他們繼續相親相愛。」李再唐在唐醫生大仔Dickson剛出世時，曾為其批命，批他將來是一名外科醫生，而Dickson目前攻讀醫科，目標繼承父親衣鉢，成為一名外科醫生。

享受湊孫樂的張文新與車淑梅，拖住孫女出席，淑梅姐指唐太太（Stella）是其胞妹的契女，兩家人認識至少25年，見證住Daniel和Stella拍拖、結婚、做父母，新哥則指：「唐醫生有幫我睇腸胃，廿多年前年輕時工作繁忙，比較緊張的時候，唐醫生幫我照胃，照顧我的腸胃，他是一位非常出色的醫生。」

區瑞強（Albert）應邀擔任表演嘉賓，他挑選經典情歌賀2人銀婚紀念，包括《為妳鍾情》、《分分鐘需要你》及《陪著你走》、《First of May》等，Albert說：「我結婚30多年，兩夫婦最浪漫不是初戀，最浪漫是可以白頭到老，互相扶持、不離棄。」

（即時娛樂）