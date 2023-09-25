AGA佛山站個唱爆滿響頭炮 挑戰流動升降台 升上3層樓高出場 (21:07)

江海迦（AGA）上月完成首次紅館個唱後，馬不停蹄開始《AGA ONEDERFUL LIVE》巡迴演唱會，日前（23日）移師佛山國際體育文化演藝中心舉行。現場全場爆滿，為巡演開個靚頭，AGA未婚夫鄭子邦及父母現身支持。

AGA上一次在佛山開騷已是5年前，為了讓粉絲能完整體驗整個演出，製作團隊特意將整個舞台，由香港搬到佛山場館，更是場館歷來首次有傾斜舞台，並用上最薄的LED Wall。此外，為保留開場時AGA於LED Wall一角現身效果，場館搭了流動升降台，升到約3層樓高的位置，有別於紅館演唱會從綠閘觀眾席位置步出LED Wall，對AGA來說可謂新挑戰。

被問到會否很緊張？她說：「雖然我無畏高，但都有少少驚，因為真係幾高，上到個高台，都唔敢企太出，我覺得今次係比紅館再高啲，導演同公司好好，因為我想同香港場一樣喺LED Wall位置出場，就算去到邊度演出，佢哋都幫我諗辦法做呢個效果，好多謝佢哋。」

相隔5年再到佛山舉行演唱會，AGA說：「我記得上次咁多場巡迴演出，佛山觀眾係最熱情嘅！」她又說：「多謝你哋陪我一齊等到呢一日，過程期間有期待，有失望，就好似呢幾年大家嘅生活，都經歷不同起伏，但希望你哋知道，你永遠並非一個。」

AGA事前亦留意粉絲們留言，知道大家很喜歡《Wonderful U》這首歌，歌單特意唱了中文版《圓》及英文版的《Wonderful U》。AGA還獻唱《一》、《孤雛》、《無期》、《Superman》等大熱作品時，全場粉絲大合唱，近10000名觀眾更亮起手機燈，將場館變成一片星海，場面壯觀。

（即時娛樂）