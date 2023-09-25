SoulJase分享難忘醉酒經驗 自認老派想出實體碟 (22:09)

談到難忘醉酒經驗，SoulJase笑言最難忘是MV拍攝過程中飲到「暈暈哋」。（大會提供）

樂隊C AllStar成員SoulJase（何建曦）昨晚（24日）在中環舉辦以新歌《花見之酩》為主題的《花見之酩 Shall We Stay With Anicca》音樂、分享暨展覽會。今次是SoulJase首次舉辦展覽，吸引大批歌迷到場支持迫爆舖頭。

C AllStar休團後成員各自發展，SoulJase在音樂路未停下腳步，為應即將來到的中秋節，向來多唱淒慘情歌的他，在音樂會上一改作風，甫出場獻唱甜蜜情歌冧爆歌迷！提到音樂路，SoulJase坦言在休團期間，曾考慮過不再做音樂，但每當有人感覺到他有停下跡象，均開口鼓勵他繼續做音樂，使SoulJase鼓起勇氣重新提起腳步。

SoulJase是愛酒之人，首個展覽亦花盡心思，為使音樂、調酒結合，從3月至今，SoulJase幾乎每月都與酒吧合作搞一場騷，相當有心！除了音樂及調酒，活動現場亦有SoulJase新歌相關展覽，以及SoulJase操刀拍的照片，他表示為了人生首個展覽花盡心思，連醉態相都記錄並跟大家分享，當然不少得寫新詩記錄難忘一刻，云云展覧中，SoulJase表示最鍾意是他與《花見之酩》MV中7位調酒師的畫作，極具紀念。

談到難忘醉酒經驗，SoulJase笑言最難忘是MV拍攝過程中飲到「暈暈哋」，而問到SoulJase揀女友條件，也與酒脫不了關係，他笑指最緊要「飲得」，但要𢤦得節制，SoulJase指自己不勝酒力死頂，更表示「飲多兩杯要食解酒丸」，故揀女友最重要飲得及節制。

至於未來動向，SoulJase今年想出多一首單曲，希望儲齊4首單曲，有機會還想出唱片，他不諱言自己個性較老派，仍想出實體碟回饋歌迷。

（即時娛樂）