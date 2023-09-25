《我的麻吉4個鬼》香港優先場口碑激讚 曾敬驊滿意戲中頹Look (23:47)

曾敬驊和邵雨薇（右上圖）合演的《我的麻吉4個鬼》本周四在港上映。（大會提供）

由《比悲傷更悲傷的故事》製作團隊全新製作﹑由台灣演技派男神曾敬驊聯同實力女星邵雨薇首度合作，演出「見鬼」喜劇電影《我的麻吉4個鬼》，將於周四（28日）在港上映，《我》於過去幾個星期舉行優先場，觀眾反應既笑又哭，不少觀眾對戲中結尾轉折表示相當驚喜

台灣喜劇電影《我的麻吉4個鬼》在台公映後大獲好評，「麻吉」在台灣意解「老友」﹑「死黨」，意味戲中4隻鬼是主角的死黨？電影由演出《返校》和《刻在我心底的名字》的男星曾敬驊，聯同台灣女神邵雨薇合演，曾敬驊在戲中更「改頭換面」，黑眼圈配上宅男髮型，將靚仔樣收起來，毫無包袱大放笑彈！頹喪扮相也讓曾敬驊滿意說：「這次的裝扮很令我吃驚，常常讓身邊的朋友認不出我，追垃圾車時特別投入！」

邵雨薇在片中飾演急救曾敬驊的救護員，為此特別去學救護專業課程，她表示基本的CPR（心肺復蘇）、電擊、急救都有受訓，預告上看到2人有一場浪漫天使戲，曾敬驊透露鏡頭外爆笑花絮：「那場戲是室內搭景拍，全場打白光，我們前方有一顆超光的大白燈，雨薇牽著我的手走進光裏，原本應該很開心﹑很浪漫，但愈往前走，感覺就怎麼愈來愈熱，臉整個快燒起來，眼睛都睜不開，走到後來我們都快不行。」

電影除了兩位男女主角外，戲中飾演鬼魂的亦是台灣實力演員，包括有陸弈靜、蔡嘉茵、張再興，3人都曾獲金馬獎提名。

（即時娛樂）