跟麥德羅相識38年 劉麗萍笑指冤家路窄 爆男友飲醉受傷 (12:23)

麥德羅和劉麗萍相識38年，其間經歷離離合合，最終仍走在一起。（鍾一虹攝）

麥德羅與女友劉麗萍（Apple姐）昨晚（25日）舉行《甜麥劉情38載合唱情歌賀中秋》慈善晚宴，作為疫情後跟學生聚會，並藉著籌款幫助低收入家庭。兩人穿上婚紗禮服進行騷前綵排時，表現興奮又甜蜜。

他們受訪時表示彼此相識38載，經歷離合，Apple姐笑言跟麥德羅似冤家路窄，朋友勸她復合前先想清楚，最後不知為何肯落疊，覺得自己好蠢：「他好曳、好麻煩，後生時沒有飲酒愛好，沒有那麼曳，重遇他時已學了飲酒。」麥德羅解釋有段時間去台灣拍戲，學識飲酒，較容易與人交流。

Apple姐勸他為個人健康、對身邊人負責，都應該減少飲酒，並踢爆他有兩宗醉酒受傷紀錄：「10幾年前，他試過飲醉撞穿頭；上星期，他飲完酒回家，懷疑落雨地滑撞落欄杆，他右胸撞裂兩條肋骨要看醫生，令我好擔心，激死！」

Apple姐透露今年1月在其生日晚宴上表演時，跌落4呎舞台撞穿頭，都是因為麥德羅而起：「他飲了酒，唱歌時擘一字馬，起身時向後撞，撞到我跌落台，有嘉賓朋友見到我個頭噴血，嚇到喊，我入醫院鏠了4針。」她指本月初在工作中又不幸受傷，被倒塌的巨型趟閘壓傷左腳，全隻腳又瘀又黑，要停工留家休息，暫時只康復8成。

麥德羅承諾會學習控制自己，以後避免情緒高漲而過度飲酒，他說：「我們今（昨）晚都帶傷上陣，唱歌時我會拖實Apple姐，不讓她再跌落台，我不會再擘一字馬，表演前亦不會飲酒了。」

（即時娛樂）