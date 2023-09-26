Nowhere Boys搣甩「雨神」之名 如願赤柱開戶外騷 (13:08)

樂隊Nowhere Boys於過去的周末（24日）在赤柱廣場舉行「移動城堡3之票房毒藥Music Live」，吸引近百名樂迷和途人觀賞，場面熱鬧。最近5子被封「雨神」，事關之前舉行幾次戶外騷，都遇上落大雨被迫取消，今次終於搣甩「雨神」之名成功開騷，他們興奮表示：「等咗呢個場好耐！」

活動上，Nowhere Boys一連演唱《掹藤》、《Superpowers》、《狂想曲》、《我們的航海時代》、《我們的移動城堡》及新歌《票房毒藥》共6首歌，主音Van和結他手Ken更不時走向樂迷，全場跟着節拍跳動以及高舉雙手，氣氛High爆。完騷後，觀眾不願離開大叫「Encore」，五子再送上《天外飛仙》，觀眾揮動手上毛巾回應，氣氛一流。

大汗淋漓的Nowhere Boys騷後受訪時大叫「唔夠喉」，Van表示：「我哋嘅狀態表演多一個鐘都冇問題。」五子原定6月在赤柱廣場舉行「移動音樂城堡」宣傳企劃，可惜當日掛起紅雨，令活動無奈取消。Van說：「嗰次都有20個朋友仔冒住狂風暴雨嚟咗，我哋就Acoustic咁唱咗3首歌，冇插電呀，因為一插電應該會電死。近乎清唱，因為得一支木結他，仲要係臨時問赤柱居民借。」今次重臨舊地成功開騷，他們一圓心願表現興奮。

新歌《票房毒藥》贏口碑亦深受樂迷喜愛，更登上YouTube熱搜榜，Nowhere Boys感謝公司上下的支持，亦特意感謝監製陳偉文、填詞人Wyman（黃偉文）、MV導演賈勝楓、男女主角黃子華、楊偲泳和喜歡這首歌的樂迷。

除音樂作品外，他們最近亦客串電影《4拍4家族》，Van和Ken故事感人大讚泰迪羅賓演技入骨，他笑言：「我哋有幾秒演出，喺戲內搵到我哋已經好叻，睇我哋之餘，當然係要睇泰迪羅賓同謝安琪嘅演出，而且配樂非常精彩，令人難忘。」

（即時娛樂）