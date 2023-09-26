4拍4家族｜謝安琪10歲「兒子」陳諾霆 演活荒廢學業天才鼓手 (15:16)

由謝安琪（Kay）、泰迪羅賓（Teddy Robin）、Anna hisbbuR，以及陳諾霆（Rondi）主演的溫情電影《4拍4家族》，將於10月19日上畫。今日（26日）發布6位人物角色海報，以及Kay主唱的電影主題曲《毋忘"If I don't remember"》MV。

歌曲由電影音樂總監戴偉作曲﹑梁栢堅填詞，歌詞以記憶為主題，詮釋Kay飾演的主角Cat患病之後，悟出家人和知音人的可貴，戲中Cat跟3位家庭成員之間各有不同問題，但隨著4 人組成Band Four樂隊，箇中的掙扎、不和最後都因音樂而化解。

Kay非常喜歡戲中的親情信息，並相信觀眾都會好有共鳴，她說：「我想做人做到一定年紀，都總會試過跟家庭成員有些事情是解決不到，抑或互相理解不到，我都有很多真實的感情投射角色裏面。」

戲中她的兒子Riley（陳諾霆飾）因沉迷打鼓而荒廢學業，現實中作為兩孩之母的Kay，都很明白Cat的內心掙扎，她說：「一個家長面對一個這麼有音樂天分的人，但是他學業是不行的，那怎麼取捨呢？怎樣栽培他呢？這些都是很真實事情，對於這個題材很有感覺，就是怎麼為之好家長，是走一條人人都走的路，還是你看準你的小朋友長處呢？」

值得一提飾演Riley的Rondi，今年10歲的他本身來自音樂世家，6歲已上過紅館為古巨基伴奏，亦有份參與ViuTV打鼓真人騷《擊戰》，Kay對於戲中天才兒子的欣賞之情，溢於言表，她說：「Rondi個世界級音樂天才，是好有趣的小朋友，由於我本身好喜歡跟小朋友相處，我們幾乎沒任何磨合期，一來到就已經能夠互相溝通，在片場互相照顧。」

至於戲中Kay同父異母的妹妹樂弦，就是由2020年出道的新晉獨立音樂人Anna hisbbuR所飾演，Kay透露開拍前已經有留意Anna的作品，並以為對方性格冷酷，然而片場相處日子愈久，Kay對Anna印象都有改變。戲中二人從互相不信任對方，到逐步解開心中芥蒂，Kay就指當中關係變化自然動人。

Teddy在戲中飾演兩姊妹的父親家勁，家勁在女兒Cat小時候，經已離家出走，直至Cat母親離世才回港，Cat開初對家勁欲修補關係並不領情，但因為音樂這對不和父女的關係逐漸緩解。現實中，Kay跟丈夫張繼聰都是歌手，自然對於戲中用音樂連繫家庭很有同感，她說：「一家人如果有一個共同的話題，同樣喜歡的喜好，那一定會感情更好，這部電影裡面其實四個角色都是有音樂天分的人，其實這點很難得，亦因為這樣，音樂是他們之間產生特別的連繫，從而修補他們之間的關係。導演將音樂同家庭兩個元素連繫一齊，呈現出來是很舒服和自然。」

在MV中見到Band Four上台演出主題曲，Kay回想拍攝這一幕的時候，現場有好多音樂人，大家即場把握機會夾Band：「我們現場是有真玩的，還未埋位之前，Rondi玩得最多，Teddy也是會偶爾跟Rondi，Free Style即場夾歌，很多幕前的都是音樂人，我們幕後也有很多共同話題。」

（即時娛樂）