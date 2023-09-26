你好，我的大夫｜甄采浠演鄭衍峰媽咪擔心欠說服力 靠戴眼鏡紮髻添成熟感 (15:27)

由方駿釗監製的《你好，我的大夫》，昨晚（25日）劇情講述西醫成子謙（鄭衍峰飾）及方奕菲（甄采浠Carisa飾），因病人關穎璇（關嘉敏飾）肝酵素突然超標，矛頭直指開藥給關㯋璇的辜清勁中醫師（何廣沛飾），清勁被逼引咎辭職，否則中西醫協作計劃將被煞停。

整件事背後另有陰謀，方醫生是成家傑醫生（曾航生飾）太太，並早已得悉清勁是成醫生於大學時期與前女友生下的兒子，逼清勁辭職完全是公報私仇，不過成醫生不但未有阻止妻子惡行，並在重要一刻投下關鍵一票，將清勁逼向絕路。

昨晚網民鬧爆方醫生及成醫生，當中尤以方醫生討論度最高，Carisa受訪時坦言要飾演比自己真實年紀大一截的角色，確實有擔心，幸獲監製方駿釗鼓勵：「嘟嘟（方駿釗）打畀我時我好開心，因為嘟嘟係我好想合作嘅監製之一，自己好鍾意《降魔的》同《跳躍生命線》，嘟嘟搵我做咩我都會應承。嘟嘟同我講咗個角色後，我都覺得好有挑戰性，只係我都有啲擔心自己個樣未必夠年紀，不過嘟嘟就話相信我做到。」

Carisa續指戴眼鏡及紮髻造型有助其投入角色，但亦因而多了限制：「開頭冇話戴眼鏡，後尾覺得戴咗眼鏡專業啲同成熟啲，不過戴咗眼鏡就有個小局限，就係我唔可以郁得太勁，因為一郁就會反光，驚會反射到個鏡頭影響拍攝。不過咁亦都好嘅，因為我個角色心計好重，雖然內心控制欲強又易呷醋，但礙於喺人前要Keep住係好媽媽、好太太、好醫生，好多嘢要收埋喺心，唔可以外露，對我嚟講係好難。」

Carisa又指今次是其首次飾演醫生，更因而破例在家「背對白」：「因為我唔係好鍾意背對白，我鍾意將對白變生活化，所以主要都係記point。今次係我唯一要背對白嘅角色，好多對白都唔係咁生活化、又有唔少專業名詞，對於我都係一個挑戰。」

（即時娛樂）