黃偉晉預告唱粵語歌送驚喜 難忘美食最愛吃燒臘雲吞 (15:53)

台灣組合五堅情成員黃偉晉，將於11月在香港開騷，《黃偉晉 WAYNE HUANG 2023 “CREALIFE”LIVE TOUR》將於11月4及5日，假新蒲崗東華三院東蒲胡李名靜體育館舉行，這是黃偉晉首度在港舉行售票個唱，同時亦是他的巡唱的首站。

過去黃偉晉曾以五堅情成員身分來港開騷，亦曾以個人名義於香港音樂節演出，這次他首度在香港舉行屬於自己的專場，黃偉晉要送大家驚喜！他說：「我很想表演粵語歌，因為上次在音樂節中唱粵語歌，大家非常喜歡，這次好不容易在香港有自己專場，香港粉絲又期望那麼久，一定會有粵語歌曲送給大家。」

黃偉晉的身材向來備受注目，粉絲們希望他能騷肌，問他可會在今次專場大派福利，黃偉晉說：「大家都知道我騷肌肉要看場合，如果有適合才會騷，其實最適合的是在Ig騷，然後就是在海邊的活動騷，像是這種專場形的，目前為止我想像中不適合，大家會不會失望？因為都想大家專心聽歌的感受裏面，但如果我在想表演橋段的時候，真的有適合，可以這樣做的話，我一定不會吝嗇，一定會把這個東西展示出來，但是機率是蠻低的。」

黃偉晉約定粉絲到時製造難忘回憶，他說：「我的專場每首歌都是大合唱，因為我在台灣開專場的話，台下每一首歌都會跟著唱，你們不用指定什麼大合唱，你們真的喜歡，有聽每一首歌的話，每一首歌都要跟著唱，我都有練粵語歌，你們也要練很多我的歌，不要以為只有你們很輕鬆，不可能，大家一起累，一起享受那天晚上。」

再次重臨香港，黃偉晉期待跟粉絲再次聚首一堂，也不忘要品嘗地道美食，大家都知道黃偉晉愛吃薯片，但原來有很多美食，都是他的心頭好，他說：「香港的燒臘都很好吃，隨便一家都好好吃，另外隨便走進一家雲吞麵店，有賣煎餃的，這些都好好吃，吃完以後會覺得在台灣吃不到好煩，就是這種好吃程度，香港有太多美食都令我非常難忘。」

不過因為工作關係，黃偉晉沒有很多機會可以在白天遊覽香港，最多只能晚上小酌一番，他也請粉絲給他介紹不同香港景點，更說：「如果有機會的話，可以推薦我白天可以去的地方，然後有時間再去香港玩的話就可以去。」

（即時娛樂）