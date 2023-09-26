韓戲逼人｜康城影帝宋康昊10.13出席亞洲電影節開幕禮 (16:21)

韓國黑色幽默電影《韓戲逼人》是兩位康城影展常客：《孩子轉運站》康城影帝宋康昊與導演金知雲，繼《死不張揚離奇失魂事件》、《茅躉王》、《風塵三俠決戰地獄門》及《密探》後，第5度合作的電影，同時被選為今年第20屆香港亞洲電影節開幕電影！

宋康昊將應邀來港出席10月13日開幕禮，跟香港影迷見面，更會於10月14日舉行大師班，與本地電影人交流。香港亞洲電影節將優先放映3場《韓戲逼人》，戲票將於9月30日開售。

《韓戲逼人》故事背景設定於1970年代的韓國，主角金導演（宋康昊飾）在出道作一舉成名後，卻飽受負評和嘲弄折磨，本來最新作品《蜘蛛窩裡的風波》已經煞科，他卻反覆夢到全新結局靈感，令他深信只要依照夢境重拍結局，《蜘》一定會成為不朽經典。

因此他一意孤行，爭取追加兩天重拍，不過修改後的劇本，無法順利通過審查，電影公司老闆（張英南飾）當然反對，台前幕後都不肯配合，唯獨公司財務經理兼未來繼承人申美度（全余贇飾）獨排眾議，相信金導演可以再創神話！

於是出盡法寶、甚至欺瞞哄騙，再次集合實力派資深女演員李敏子（林秀晶飾）、花心大明星姜浩世（吳正世飾）、風情萬種又難搞的矚目新星韓宥琳（鄭秀晶飾）等，不惜封廠進行重拍大計，引爆一發不可收拾的一場世紀大龍鳳！

（即時娛樂）