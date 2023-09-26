準馬太湯洛雯勁減20磅 戒甜辛苦又忟憎 強調冇封嘴令 (17:00)

湯洛雯（靚湯）今天（26日）以性感打扮出席護膚品牌活動，準新娘靚湯清減不少，她表示為在婚禮上以最靚一面示人，已勁減20磅，結婚前再減5磅，現已戒甜食，戒口初期心情不好，笑言未婚夫馬國明（馬明）承受不少，她說：「戒甜好辛苦，有陣子我好燥底，馬明都發現我好忟憎，他特意去雪糕畀我食，勸我食少少甜品平衡心情。」

她與馬明婚禮定於年底舉行，對於馬明指被靚湯訓話，不要預先披露太多婚禮詳情，靚湯強調沒有下封嘴令，受訪時呼冤：「只是他不知道籌備進度，所以才叫大家來問我。」

笑問馬明有什麼知情，靚湯笑說：「他知道自己著什麼衫，之前我去試婚紗，他問會否幫他借禮服，我說婚紗店只有婚紗，他要自己安排。（有沒有擔心他的品味？）他應該會找造型師，我信造型師品味。（會不會著波衫？）應該不會的。」

靚湯表示籌辦婚事有點壓力，本身馬明也提出幫忙，但她考慮到婚期臨近，為免再重新向對方解釋，寧願自己解決問題，而兄弟姊妹團名單也在處理中，她說：「我們婚事簡單為主，不會百人婚禮好大陣仗，只是好小型，不需要兄弟姊妹招呼客人，希望他們也可以享受其中，沒打算安排玩新郎環節，（惜住老公？）我都不喜歡玩這些。」

馬明忙於拍劇，外界都替她擔心婚事受阻，靚湯說：「沒有影響，馬明部劇的監製知道我們已請假去歐洲影婚紗相，沒有觸碰個檔期。」

（即時娛樂）