李佳芯勤練歌 盼搣甩魔音稱號 廚藝欠天分 擇偶條件懂下廚 (17:31)

李佳芯（Ali）和張曦雯（Kelly）今天（26日）性感打扮出席護膚品牌活動。Ali表示已將保養皮膚當成工作一部分，之前曾因拍劇欠缺休息，影響膚質較差，現在等公司安排拍劇，把握休息時間打好個底，因為皮膚好壞不能說謊，別人一眼就看得出，她說：「我平時很著重護膚和飲食，用的護膚品不需要貴，但一定要揀適合，飲食以清淡為主，我不揀飲擇食，出街會食多少少，但在家比較懶入廚，會食牛油果、番茄沙律和麵包。」

她自嘲除了被封魔音，也是地獄廚神，在廚藝方面沒有天分：「現在好多人都開YouTube睇視頻學煮食，但我明明跟住材料和份量來煮，製成品都不太好味。（擇偶是否要揀廚藝叻？）目標之一，希望找到，但不知道別人會否嫌我不懂下廚。」

講到陳豪美國登台片段流出，網民指他的歌喉也列入魔音名單，Ali說：「他是新魔音？他有公開演唱經驗，會不會是時差影響或者揀曲不適合，碰巧才失守？之前我跟他去澳洲登台，返去他家鄉唱歌，又沒有時差，覺得他唱歌好好聽，把聲很厚。」

Ali笑言為洗甩魔音稱號，每星期上堂練歌，期待讓大家見證她進步，而10月將伙王浩信飛馬來西亞登台，她笑說：「揀歌好重要，我都好謹慎。」中秋節她跟婆婆食飯慶祝，問到有沒有追求者邀約賞月？她笑說：「未有，我不習慣做主動，但亦都不介意別人做主動約我。」

Kelly忙為劇集《企業強人》開工，她透露活動後要趕回劇組，為香港部分完成最後一日拍攝，10月就上深圳取景2個半月。由於出發前有幾天休息，她會爭取時間陪伴家中的愛犬和愛貓，並且陪美國返港的父母慶中秋，她笑說：「男友沒時間理，不過他和爸媽可以上來深圳探班。好彩男友不懂中文，他知道我這樣說，應該會呷醋。」

Kelly指今次離家時間較長，執行李好頭痛，已準備3個大行李箱帶備行裝，當中包括大量護膚品，她笑說：「今次不帶遊戲機了，因為不用隔離，我打算趁空周圍品嘗美食，我最鍾意食辣和串燒烤肉。（不怕變肥不連戲？）一定不會，我拍劇消耗體力會瘦，有飲食空間，反而怕熱氣爆瘡，所以要邊食邊護膚。」

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（即時娛樂）