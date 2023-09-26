陳杰入鄉隨俗變地道港人 跟Eason祖兒合作最難忘最開心 (23:33)

來自多明尼加共和國的音樂人Chris Polanco，中文名陳杰，識彈結他、鍵琴、打鼓、唱歌兼搞氣氛，與很多知名歌星包括張學友、陳奕迅、林憶蓮、劉德華、李克勤、容祖兒、楊千嬅等在演唱會合作過。

Chris在港工作與生活23年，除擁有香港身分證和中文名，Chris識聽、識講更識唱廣東話，早已融入本地文化，以香港人自居。回想2000年，Chris隻身從家鄉首次來港：「當年我在多明尼加共和國的酒店唱歌，有朋友來問有沒有興趣去香港的主題公園表演打鼓、跳舞和唱歌，這就是我在香港的第一份工作。」

Chris離職主題公園後，曾到領事館工作，又跟朋友自組樂隊，後來遇上現時的經理人Bonnie，便一直助他發展音樂事業。Chris記得在香港第一個參與的演唱會是肥媽個唱，最難忘和最開心是跟陳奕迅和容祖兒合作。

性格樂觀的Chris經歷過人生困難時刻，是2003年香港正值SARS的衝擊，他認為是上天給予的一個考驗。「當年是一個人住，因為酒吧關閉，便沒有工作，沒有錢交租。屋主每日來家門前大力拍門，我躲在屋內不敢出聲，每日只食少少飯加吞拿魚充肌。那時朋友不多，惟有同媽咪傾訴，她有勸我返多明尼加。慶幸當時沒有放棄，之後開始順利，接到許多騷和演唱會。」

Chris去年推出廣東歌《說不出的對不起》，是首典型浪漫情歌；今年則推出節奏輕快的《我哋一齊唱好無》，很有Chris個人風格。他解釋創作靈感：「因為新冠疫情期間沒有太多演出，經理人就提議我寫歌。知道疫情令到好多人不開心、沒有工作、沒有錢，於是我在社交平台分享唱歌短片，希望用自己得意和開心形象為大家帶來歡樂。之後收到好多網民回應，發覺原來唱歌真的好有力量，帶來很多正能量，知自己是有責任去做，便更努力練好廣東話。」

Chris自認早已入鄉隨俗變地道港人：「我唔係鬼佬！好鍾意食點心、飲茶、去茶餐廳大牌檔、食叉燒飯。當初去大牌檔，見到有些人不著衫，樣子好惡似想打架，我都少少驚，後來習慣了，他們現在見到我會叫『肥仔』或『肥佬』一齊飲啦！」

（即時娛樂）