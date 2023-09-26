Food Buddies｜柯煒林衛詩雅肉搏激咀 投入到唔識停 (19:19)

ViuTV劇集《Food Buddies》第2個單元今個星期展開，劇集穿插各種美食並帶出男女關係，劇情貼地兼大膽。第2個單元由柯煒林﹑衛詩雅﹑白只和唐浩然主演，昨晚（25日）播出一集名為《賤男治賤男》。

劇情講述衛詩雅飾演的新婚上班族Kelly，察覺老公阿強（白只飾）偷食兼一腳踏多船，甚至引發交友App感染群組，而令Kelly最憤怒的是，眾多和老公有染的女生先後確診，唯獨她安然無恙，Kelly為保最後尊嚴，決定離婚。

及後Kelly下載交友App，誓要窺探這個程式魔力，Kelly遇上靚仔到爆的攝影師BJ（柯煒林飾），他的一舉一動令Kelly心亂如麻﹑心如鹿撞，不過當BJ愈獻殷勤，Kelly愈察覺有異，她便託助手Momo（郭思飾）幫手，果然發現BJ另有居心；與此同時，阿強對Kelly死纏爛打，她便靈機一觸，索性以賤男治賤男。

昨晚劇情甚香艷，柯煒林和衛詩雅上演醉後浪漫牀戲，男方剝衫赤膊曬肌，相當吸睛，而他和衛詩雅連番激咀肉搏，刺激觀眾眼球。劇情還交代衛詩雅向老公報復，趁老公返家時將他反鎖在洗手間，然後與夜訪香閨的柯煒林，由客廳肉搏到睡房，意識大膽。

衛詩雅事後在社交平台限時動態爆料，笑指跟柯煒林演得投入，投入到聽不到導演嗌Cut，最後要導演衝出來嗌Cut，場面搞笑。

（即時娛樂）