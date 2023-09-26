Karen與3位「哥哥」相見恨晚 攜手合唱新歌《月光光》 (20:00)

Karen於中秋節（29日）開始至10月22日，在上環Major Pop藝廊舉行為期3星期的個人30周年「莫后光年」展覧。（大會提供）

莫文蔚（Karen）自創虛擬角色「Mok-A-Bye-Kitty莫貓寶貝」，運用 「黑貓」作為靈感來源，創作出黑色小貓，並揉入與Karen有相當淵源的「豹」元素，完整塑造出超級英雄「莫貓寶貝」，Karen與3位「哥哥」攜手推出新歌《月光光》。

Karen曾受邀到《披荊斬棘的哥哥》中，擔任壓軸幫唱嘉賓所串起的緣分，認識歐陽靖（MC Jin）、李銖銜（James）及張淇3位「哥哥」，他們有著非比尋常「默契」，4人各有不同音樂風格，紛紛喊著「相見恨晚」。在Karen邀請下，大家炮製出《月光光》這首歌曲。

Karen於中秋節（29日）開始至10月22日，在上環Major Pop藝廊舉行為期3星期的個人30周年「莫后光年」展覧，最特別的是投射3D影像於現實場景的「全息投影」（Hologram），可與Karen真人立體影像活動，而Karen由Wing Shya操刀拍攝的《文丞武蔚》寫真集，當中4幅經典照片將以AR技術再呈現在觀眾眼前，另有書法藝術家陳靄凝在《因一個人而流出一滴淚》MV創作的水墨視覺藝術作品展出。

Karen為環保與動物權益發聲的意念，這次展覽的收益，Karen將捐助流浪動物及瀕臨絕種野生動物之機構。

（即時娛樂）