二宮和也孖中谷美紀演月九劇 向井理化身諸葛亮玩穿越 (19:58)

改編自同名漫畫，由向井理、上白石萌歌主演的漫改穿越日劇《派對咖孔明》明晚首播。（大會提供）

左起：中谷美紀﹑二宮和也和大澤隆夫合演秋季月九日劇《ONE DAY～平安夜的騷動～》。（大會提供）

由日本藝人向井理、上白石萌歌主演的漫改穿越喜劇《派對咖孔明》，以及二宮和也、中谷美紀和大澤隆夫擔正的《ONE DAY～平安夜的騷動～》，將於「黃Viu煲劇平台」播映，香港觀眾可免費緊貼進度。

《派對咖孔明》（9月27日首播）

改編自同名漫畫，由向井理、上白石萌歌主演的漫改穿越日劇《派對咖孔明》，以三國時代為背景，講述蜀漢丞相諸葛亮（向井理飾）在五丈原之戰病死後，竟發現自己以年輕姿態，轉生到正在舉辦萬聖節遊行的現代澀谷！

孔明誤打誤撞下被帶往夜店狂歡，意外結識創作歌手月見英子（上白石萌歌飾）；當他知悉英子在追夢過程中遭受挫折後，竟自告奮勇擔任她的軍師，更使音樂界產生了天翻地覆的變化！

向井理和上白石萌歌首度共演日劇，除了引發劇迷關注，劇中擔任劉備的藤岡靛，同樣令人驚艷！曾於港台兩地發展的他，早已練得一口流利普通話，在早前播出的預告中，藤岡靛不僅擔任中文旁白，據悉他將在劇中挑戰全中文演出。

《ONE DAY～平安夜的騷動～》（10月9日首播）

由二宮和也、中谷美紀和大澤隆夫主演的富士秋季月九日劇《ONE DAY～平安夜的騷動～》，講述勝呂寺誠司（二宮和也）在碼頭醒來，眼前躺著一具頭部被擊中的屍體，失去記憶的他成為被警察追趕的逃犯；廚師立葵時生（大澤隆夫）忙著準備聖誕晚餐，店內突然被一名陌生男子闖入；另一邊廂，前往槍擊案件現場的電視台主播倉內桔梗（中谷美紀），突然被告知節目停止，更被宣布調到料理節目，3個毫無關連的人在平安夜被捲入某宗案件，而在時針指向零時之際，他們的命運也逐漸交錯。

3位主演雖然出道多年，卻是首次擔任月九劇的主演，中谷美紀和大澤隆夫更是自2011年日劇《仁醫》後，時隔12年再度共演，堪稱回憶殺。

（即時娛樂）