姚焯菲17歲生日派對感動落淚 預告想回港讀大學 (22:09)

姚焯菲（Chantel）本月22日17歲生日，剛從新西蘭返港的她，前日出席官方後援會為她舉行的《Chante17iu Birthday Party》生日派對，逾200名小菲象（粉絲暱稱）及Chantel的親友出席，玩遊戲互動，氣氛熱烈。

Chantel入行的第3個年頭，眼見小菲象一直支持，她感動落淚，更罕有盡訴心底話。她說：「我知道這3年大家走過的路是不容易，坊間可能有些人不喜歡我，但我經常會見到有人站出來，為幫我講一句公道說話。你們經常都會這樣做，真心想向大家說一聲多謝，和希望大家繼續這樣支持我。」

Chantel與小菲象玩遊戲，挑戰即場跳出越南神曲《Ding Ding Dang Dang》的部分舞步，又玩雙語急口令。她談到未來升學計劃，表明中學畢業後，回港升讀大學是選項之一，因為可以有更多機會和小菲象見面。

Chantel除現場演唱《#BFF》外，還唱出今年兩首派台歌曲《小出走》及《這個姿態》，預告下一首以成長為主題的個人單曲已完成錄製，即將拍攝MV，於今年內推出。

生日慶祝活動「小菲象請您搭的士 — 免費乘車日」亦於前日舉行，安排數輛的士到活動場地外停泊，讓Chantel與生日應援的士「打卡」留念。

（即時娛樂）