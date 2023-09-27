張智霖兒子4年前舊片被翻出 涉歧視亞裔 Ig公開道歉 (12:30)

張智霖（Chilam）與袁詠儀的16歲兒子張慕童（Morton），近日被翻出一條4年前的片段，片中的他將眼角眼拉起呈「瞇瞇眼」、做出疑歧視亞裔人士的手勢，加上Rap詞中有帶歧視成分的字句，如「I asked if they can see, they should know I've given the glasses they become the math pro, they from Guangzhou, they see me eating dog, they say they want some......（我問他們是否能看到，他們應該知道我給了眼鏡，他們成為了數學專家，他們來自廣州，他們看到我吃狗肉，他們說他們想要一些）」，結果惹來網民炮轟。

Morton昨天在Ig發文道歉︰「大家好，我是張慕童，很抱歉，因為我個人的不當言行，給大家帶來了困擾。關於四年前那段模仿rap視頻，我在此鄭重道歉。我知道自己犯了嚴重的錯誤，和所有人說一句：對不起，我錯了。我在長大的過程中犯過很多錯誤，大家發現就多指教和批評我，做出了蠢事就該接受批評。我馬上17歲了，我的心智逐漸成熟，我清楚知道，我作為中國人要有擔當，有錯就認，有錯更要改。希望在未來的日子裏，大家能繼續指導我，指正我，讓我在不斷改進中，成為一個更好的人，謝謝大家。」

（即時娛樂）