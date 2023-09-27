李麗珍曾與溫碧霞同居半年 難忘為小事鬧大交 (15:21)

溫碧霞（Irene）、李麗珍昨晚出席電影《我們的十八歲》首映。兩人相識多年，非常老友，李麗珍直言為支持Irene才客串演出。她說︰「我們上一次合作已是1989年的《我未成年》，我飾演反叛富家女，Irene則演遭家暴的少女。當時我17歲，Irene是我第一個認識的明星。她帶我四圍玩和食，我以為她是大姐姐，後來才發現我們同年，她只比我拍多兩部戲。」

Irene表示曾跟李麗珍同居半年，有很多難忘回憶。李麗珍聞言透露兩人曾激烈吵架，但絕非與異性有關。溫碧霞說︰「吵架因爭仔而起？肯定不是，我們有太多男朋友。」李麗珍續說︰「是因為一些小事。我們從不爭仔，大家的品味也不同。我們只吵架，不會動手。我個性率直，開心就開心，不開心就會罵出口。」溫碧霞自言也是真性情、不虛偽的人。她表示與李麗珍各有各忙，不常見面，但友情多年不變。兩人在《我》片的對手戲不多，但再見面勾起很多回憶，將來會否再合作就看緣分。

林千渟在電影中飾演溫碧霞的年輕版；楊偲泳的角色經歷則來自林碧琪及藍潔瑛，她說︰「今次過足戲癮﹗我的角色性格坦蕩蕩又帶點叛逆，要在戲中飲酒吸煙，但難度不及林千渟要飾演年輕時的溫碧霞。」林千渟說︰「還好，但溫碧霞當年是女神級，要演繹她的氣質有壓力。溫碧霞叫我憑感覺演，做自己便可，令我很舒服、沒壓力。」談到兩人要在戲中講粗口，楊偲泳笑言只是做回平日在家中的自己，會對鏡鬧自己工作時表現差；林千渟說︰「我很生氣時才會講粗口，這是正常發泄，否則會發癲。」

（即時娛樂）