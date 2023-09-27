朱敏瀚因《反黑路人甲》令觀眾改觀 張振朗唔想拍續集 (17:34)

無綫旅遊節目《約埋班Friend去旅行》今晚（27日）播第6集，「反黑團友」張振朗、賴慰玲和朱敏瀚齊齊玩轉澳洲悉尼。他們首站去到著名景點三姊姊石打卡，然後駕駛法拉利超跑體驗速度與激情。3人玩「河孖」決定誰有機會坐，90後的朱敏瀚竟舉手問什麼是「河孖」，令賴慰玲愕然。最後張振朗駕駛法拉利，朱敏瀚為座上客。賴慰玲只能與工作人員坐旅遊巴，但後來獲得駕駛保時捷開篷跑車的機會。

他們因合作劇集《反黑路人甲》成為無所不談的好友，張振朗與他們在高級酒店High Tea時，突然自爆︰「其實呢個Trip我只係帶咗兩條底褲。」賴慰玲聞言反白眼表示︰「其實我見到你帶咗兩個篋，嗰啲嘢有咁重咩？」張振朗笑笑口解釋：「唔係重呀，因為我對佢哋珍而重之，想安放得佢哋舒服啲，所以一條一個篋。我屋企都係得4條，我已經拎咗一半過嚟！」

晚上，3人入住森林中的木屋酒店，房價約1300澳元（約6500港元）一晚。他們參觀酒店房時睇到嘩聲四起，朱敏瀚看見洗手間超大後笑言：「個廁所大過我間房！」2人之後到戶外飲酒，一邊睇星星一邊談天。朱敏瀚說︰「我喺《反黑路人甲》嘅角色『陸秋』令觀眾改變對我嘅睇法。嗰陣係好純粹、好focus喺角色上，嗰幾個月好投入，滿足感好大，感覺到自己係做得好，好耐未試過覺得自己係做得好。有時喺度諗，依家仲做唔做得番呢？」張振朗聞言眼濕濕地說︰「我都好肯定拍唔番，唔好拍第2集喇﹗好嘅嘢好過咪算囉，但可以試吓拍其他嘅。」

（即時娛樂）